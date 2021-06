Joao: i gol e il Brasile  

“

Inviato

Santa Margherita. Una festa in famiglia. Il Cagliari celebra la permanenza in Serie A con i suoi sponsor, quelli che hanno creduto in un club che si è piegato, in campo, ma senza spezzarsi. Si chiama workshop e in realtà sono due giorni in un posto dove rilassarsi – in questo caso, un Forte Village tirato a lucido – e riflettere sulle strategie, le partnership e, se è il caso, rilanciare. Il Cagliari lo fa con Tommaso Giulini: «Una promessa? Faremo più punti alla Sardegna Arena, magari con l’aiuto del pubblico». Non sarà impossibile, perché nel campionato finito il 23 maggio la squadra rossoblù ha perso 10 volte in casa, senza mai avere l’apporto del pubblico, e 9 in trasferta. Giulini ha pranzato con Leonardo Semplici e signora al suo fianco, tessendo le lodi del suo allenatore al momento del saluto agli ospiti: «Ha saputo mettersi in sintonia con il nostro momento difficile e ci ha portato fuori dalla zona pericolosa, era giusto affidare a lui la nuova stagione che sta iniziando».

A poca distanza dal tavolo presidenziale, dove era presente anche il direttore generale Mario Passetti, fondamentale nella gestione di tutto quello che il tifoso non vede ma che “fa” società, dalle iniziative sociali alla comunicazione, erano attovagliati Joao Pedro e Andrea Carboni. In comune la maglietta d’ordinanza, per il resto due pianeti così diversi e così vicini: perché nel video di ringraziamento a chi ha sostenuto il Cagliari in questa complessa stagione, Joao è il personaggio, la guida, “è” il Cagliari per il resto del mondo, non solo il capitano. Carboni è il Cagliari che verrà, il Nesta, o il Maldini rossoblù, azzurro Under e titolare per Semplici. Diversi anche nell’approccio: il tonarese parla poco (e bene), il fantasista di Ipatinga – città del Minas Gerais di oltre 200 mila abitanti – è perennemente acceso: «Non seguo molto il calcio», il suo esordio, quando gli chiediamo se gli Europei sono nella sua agenda quotidiana. Poi torna in sintonia: «Seguo l’Italia con affetto, la sostengo». E la Copa America? Fra Brasile e l’Uruguay rossoblù la sua preferita è? «Il Brasile, anche se ho sentito i ragazzi (si riferisce a Godin e Nandez) e stanno bene, sono carichi».

Sogni e ambizioni

Joao, accompagnato dalla signora Alessandra e dai due bambini, svela un dettaglio legato all’arcinoto, piccolo Andre Felipe: «Le esultanze dedicate a mio figlio nascono in settimana, ci riuniamo e decidiamo cosa fare in caso di gol». Ogni volta è diversa, nell’ultimo campionato è successo sedici volte. Ma il sogno di Joao è vincere la classifica marcatori o giocare con la maglia del Brasile? Dai tavoli un applauso per la sua grande stagione, lui sussurra: «Non sono scaramantico, ma magari tutte e due le cose». A proposito di Brasile: «Ha pareggiato con l’Ecuador giocando con le riserve». Si sta allenando, corsa e pesi, per presentarsi a Pejo in buone condizioni. Ma Carboni riesce a marcarlo in allenamento? JP10: «Dillo tu, Andrea», Risate, applausi, il “cucciolo” Carboni ammette: «È molto, molto difficile».

Lui, Andrea da Tonara, che preferisce non mangiare torrone d’estate ed è attentissimo a tavola, Coca Cola a parte, di recente ha saputo fermare Lukaku. Che consigli dà a Chiellini e Bonucci per venerdì? «L’ho fermato ma è stata solo fortuna, per il resto bisogna chiedere aiuto lassù». Insomma, pregare che non accada nulla. Fra quattro anni titolare agli Europei con la maglia azzurra? «Prima c’è il Cagliari, per il futuro si vedrà».

