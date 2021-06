Joao è pronto a legarsi a vita al Cagliari 

In campo martedì notte con l'Uruguay nel deludente 0-0 col Venezuela, sempre uomini-chiave del mercato del Cagliari. Oltre al tormentone Nainggolan, che andrà avanti ancora parecchi giorni, le trattative rossoblù girano sempre intorno a Diego Godin e Nahitan Nandez. Ma non solo, perché ieri è stato fatto un nuovo passo per il rinnovo del contratto di capitan Joao Pedro, che a questo punto potrebbe legarsi a vita al Cagliari.

Tutti in fila per Nahitan

Giocatore indispensabile, El Leon. Ma, come aveva ammesso il ds Capozucca, davanti a offerte importanti il mercato comanda. E le offerte, per l’uruguaiano, non mancano. L'Inter, certo, ma non solo. Anche perché le proposte dei nerazzurri sono state rigettate dal presidente Giulini, che vuol sentire parlare prima di tutto di proposte economiche e, solo a contorno, di contropartite tecniche. Ecco perché la società di Zhang, impegnata a far cassa prima di poter cercare rinforzi, non è proprio la prima scelta. Anzi. Quella clausola da 36 milioni è la base da cui partire, col Cagliari che aspetta proposte dall'estero, magari dal Leeds dell'italiano Ravezzani, che già lo scorso anno ci aveva provato. Nandez, però, potrebbe anche restare in Italia. Non è un mistero che piaccia a Gattuso, anche se il ds Capozucca, intervenendo sul sito FirenzeViola.it, ha specificato: «Parlando con Rino, tempo fa, mi disse che gli piacevano Nandez e Lykogiannis. Ma con la Fiorentina non ne abbiamo discusso». El Leon piace anche, e parecchio, a Mourinho e Spalletti, arrivati a guidare Roma e Napoli. Due società che dovranno necessariamente essere attive sul mercato. Con la Roma si potrebbe partire da un'offerta di 25 milioni con l'aggiunta di una contropartita tecnica, se nel pacchetto venisse inserito uno tra Calafiori (2002), Darboe (2001) e Riccardi (2001). Più complicato per il Napoli trovare una contropartita per abbassare la parte economica, col ds Giuntoli che avrebbe proposto l'attaccante Tutino ('96), di rientro dalla Salernitana.

Braccio di ferro

Tra Cagliari e Godin nessuna concessione. La società rossoblù continua a considerare l'uruguaiano un giocatore dall'ingaggio non sostenibile per le casse sociali, mentre il giocatore non intende andar via e vuole onorare il (ricco) contratto fino alla fine. In Russia, intanto, la Dinamo Mosca resta alla finestra. In caso di partenza di Godin, si cercherebbero almeno altri due difensori. In calo le quotazioni di Chiriches e Juan Jesus, salgono quelle dell'argentino della Fiorentina Pezzella ('91).

Ancora Joao

Il contratto scadrà nel 2023, ma come promesso durante la stagione, il Cagliari è pronto ad allungare e adeguare il legame con Joao Pedro. Ieri a Milano prove tecniche di rinnovo, con il ds Capozucca che ha incontrato l'agente del brasiliano. Si parla di un ingaggio da ritoccare verso l'alto e una scadenza che arriverebbe al 2025, con Joao sempre più uomo-simbolo del Cagliari. Infine, sempre intervenendo a FirenzeViola.it, il ds rossoblù ha chiarito: «Duncan tornerà alla Fiorentina, non lo riscatteremo. Per Sottil parliamo con la società viola per capire se c'è la possibilità di proseguire il prestito».

