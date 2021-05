Jeda: «Crederci sempre» 

Nella madre di tutte le salvezze della storia recente del Cagliari, il 2007-2008, un posto fondamentale ce l'ha Jeda. L'ex attaccante arrivò a gennaio, con Cossu e Storari, contribuendo alla grande rimonta soprattutto coi gol a Torino e Fiorentina. Ospite a "Il Cagliari in diretta", su Videolina, Radiolina e Unionesarda.it, manda un messaggio ai rossoblù in vista di Benevento: «Bisogna crederci sempre. Quando arrivai dissi di essere convinto della salvezza, finché l'aritmetica non ci avrebbe dato per spacciati. Volevo lasciare un segno e far sì che le persone si ricordassero di me: si è avverato. Volevo rimanere nella storia del club, salvandoci l'abbiamo fatto: quel gruppo è entrato nel cuore dei tifosi, l'ho visto anche all'addio al calcio di Conti. Uno dei miei rimpianti in carriera è essere rimasto poco a Cagliari».

Il paragone

Jeda ha smesso di giocare un anno fa, in Promozione al Muggiò. Coi lombardi ora collabora nella scuola calcio, da direttore tecnico, e non esclude di fare l'allenatore. A Cagliari, dal 2008 al 2010, 89 presenze e 21 gol, di cui uno preferito: «Il 3-2 al Napoli (12 dicembre 2009, ndr), dove entro e segno al primo pallone. Poi finì 3-3». Sempre sui partenopei ricorda lo storico 2-1 del 2008: «Una grande adrenalina, la provo ancora oggi sentendo l'esultanza con lo stadio che esplode». Fra quella stagione e questa trova punti in comune: «Ho visto Semplici alla Spal, è molto simile a Ballardini nel modo di lavorare. Ero convinto che avrebbe dato una scossa. Quest'anno poteva essere messo al riparo da prima, l'importante è aver reagito. La somiglianza c'è: noi a metà campionato eravamo quasi spacciati. La differenza è che questo Cagliari era costruito all'inizio con altri nomi e prospettive».

Lotta aperta

Per Jeda domenica sarà uno snodo cruciale per la salvezza: «È la più decisiva delle ultime quattro, vincere manderebbe il Benevento a -4. Sarebbe un grande segnale, essendo la diretta concorrente che sta subito sotto, ma già Napoli è stata importante per il sorpasso al Benevento. Per ora la lotta è fra loro due, perché il Torino ha una gara in meno ed è in salute, ma lo Spezia potrebbe essere risucchiato». Sui giocatori per completare l'opera ha un nome su tutti: «Joao Pedro è un trascinatore, si sente l'amore che ha per i colori rossoblù. La squadra è buona, mi piace Marin che può essere la chiave. Mi ha sorpreso Cragno, cresciuto molto».

