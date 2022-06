Jane, diciotto anni:  una nuova vita lontano dall’orrore 

Prepara lo zaino: «Devi andare via» le ha detto la madre. La vita cambia da un giorno all’altro: studiava lingue, ha dovuto mettere via i libri. Per aiutare la famiglia da quando aveva 16 anni ha fatto la modella per grandi marchi come Zara. Con grande coraggio e forza lascia tutto e accompagnata da un’amica della madre prima arriva nella vicina Polonia, poi da sola in Slovacchia, Ungheria e poi finalmente in Sardegna. È una dei 51 profughi accolti a Tortolì, secondo gli ultimi dati ufficiali della Questura di Nuoro.

È stato un brusco risveglio il 24 febbraio 2022. La madre la scuoteva dal letto: «È iniziata la guerra». Ma lei non poteva crederci. «Non è vero» diceva. Era choccata. Poi con il telefono in mano ha iniziato a leggere le notizie, vedere foto delle città bombardate, nel frattempo le arrivavano i messaggi degli amici, molti dei quali sono ancora lì. Il giorno prima andava all’università di Dnipro, terza città dell'Ucraina, dove viveva con la madre.

Pochi vestiti, un tablet e uno smartphone. Tutta la sua vita in uno zaino. Così è arrivata in Ogliastra, 16 giorni dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, Yevheniia Zelenska. Grandi occhi azzurri, pelle di porcellana e un timido sorriso di chi ha solo 18 anni, e la sfida di cambiare tutto. Dapprima ospite a Tortolì poi accolta tra le braccia di una generosa famiglia: Alessandro Cabras, 52 anni, originario di Santa Maria Navarrese e Alessia Genovese, 44 anni, di Tortolì. Con i loro figli Riccardo e Lorenzo, di 13 e 11 anni, abitano a Girasole. Yevheniia per loro è Jane, ed è parte integrante della famiglia.

Risveglio

Perché ospitare Jane? «Ci abbiamo pensato, ma neanche troppo – dicono Alessandro e Alessia - perché quando decidi di fare un passo come questo te la devi sentire, avere tempo da dedicare, e farlo. Dopo aver parlato con i nostri figli, che si sono mostrati da subito d’accordo, ci siamo convinti e abbiamo messo la nostra casa a disposizione. È una ragazza fantastica, con una ricchezza interiore incredibile. Si è subito ambientata, è molto dolce e si è legata tanto ai nostri figli».

Comunicare

L'hanno iscritta subito a una scuola di italiano. Per comunicare, infatti, alternano l’inglese, che lei parla prevalentemente con il figlio più grande, Lorenzo, e con l’aiuto del traduttore del telefono. Ama gli animali e la pittura, ha regalato alla famiglia un quadro con la scritta «grazie» in ucraino con i colori giallo e blu del suo Paese, che ha dipinto nel giardino di casa. Ha una grande passione per la poesia e ogni sera dopo cena ne recita una. «Per nostro figlio più piccolo che da poco ha fatto la prima comunione ha dipinto lei le bomboniere da regalare ai nostri amici: 12 tele diverse, per ogni famiglia ha individuato un particolare. È una ragazza d'oro» raccontano.

Il suo piatto preferito? «Pasta, pizza, risotto, tutto molto buono» dice sfoggiando il suo italiano che sta imparando velocemente. Qui dove sta vivendo la sua nuova vita di passaggio ha imparato a nuotare e a fare la pizza. Alla sua seconda famiglia ha insegnato a fare il Borsch tipico piatto ucraino, una sorta di zuppa con barbabietola, patate, carne di maiale. Alla domanda sulla situazione in Ucraina si irrigidisce. Per lei è difficile parlarne, accettare un dramma del genere. «Odio i russi che sostengono questa guerra, non parlo più con mia cugina che vive in Russia perché crede alla propaganda», dice.

«Non fa altro che ripeterci che siamo la sua seconda famiglia. Non siamo noi che stiamo dando qualcosa a lei, ma è lei che sta riempiendo la vita a noi», dice Alessia.

