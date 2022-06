Jacobs si conferma nei 100 

Marcell Jacobs è ancora campione italiano (quinto titolo di fila) ma il 10”12 con cui il campione olimpico si è imposto ieri a Rieti non farà certo perdere il sonno ai suoi rivali americani. Dall’altra parte dell’Atlantico rimbalzano altri numeri: Fred Kerley corre in 9”76 ai Trials e prenota l’oro di Eugene.

La finale

Allo stadio Guidobaldi la finale dei 100 metri è molto “sarda”. Ci sono Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Wanderson Polanco e Antonio Moro ma nessuno riesce ad andare sui propri migliori livelli, complice il vento contrario (-0,9 m/s). Jacobs merita un discorso a parte, perché ha corso dopo l’infortunio per ritrovare le sensazioni giuste. Rischierà qualcosa in più magari giovedì a Stoccolma. Filippo Tortu ha replicato il personale stagionale (10”24) ma ha perso un’altra posizione, perché adesso davanti ha anche l’altissimo Chituru Ali (10”16), suo compagno alla Fiamme Gialle. Non è sembrato troppo ispirato l’altro finanziere, l’oristanese Lorenzo Patta (10”28), che teoricamente resta un duecentista (e che scivola indietro nelle gerarchie della staffetta) che ha preceduto l’ex amsicorino Wanderson Polanco (5° in 10”32) e il nuorese della Delogu Antonio Moro (6° 10”41). Se fosse una gara di sci si parlerebbe di un buon risultato di squadra per la Sardegna. Ma dai ragazzi che in questi anni ci hanno abituato troppo bene ieri è mancato l’acuto.

Sul podio

Chi invece ha fatto appieno il proprio dovere, salendo sul terzo gradino del podio agli “assoluti”, è Jhonatam Maullu nel lancio del giavellotto. L’oristanese della Dinamica ha trovato subito la spallata migliore, scagliando l’attrezzo lontano quanto mai aveva fatto: 73,38, primato personale. Un nuovo lancio poco sotto i 70 metri e la sua gara si è conclusa. Il provvisorio secondo posto alle spalle di Roberto Orlando (Aeronautica. 75,14) gli è stato soffiato dal ritorno del 37enne Roberto Bertolini (Fiamme Oro) con 74,88. Ma per Maullu, nessun rimpianto, soltanto applausi.