Jacobs “cancella” Tortu 

Ci sono giornate in cui la magia è nell’aria e si può pensare di fare qualcosa di stupefacente. Come abbassare di 4 centesimi il primato italiano dei 100 metri, impresa riuscita ieri a Savona a Marcell Jacobs, che tre anni dopo sfila il record a Filippo Tortu: 9”95 (+1,5 m/s) il nuovo limite che il velocista delle Fiamme Oro promette di abbassare ancora. Dal tempiese i primi complimenti, come si usa tra sportivi veri: «Come abbiamo sempre detto, ci stimoliamo a vicenda, anche a distanza. Questo nuovo record mi stimolerà ancora di più. Bravo Marcell! Ci vediamo in pista», le parole di Pippo, che ha rinunciato per un problema muscolare. Dopo aver siglato il “tempone” in batteria, anche Jacobs, campione europeo dei 60 indoor, ha deciso di fermarsi.

Oristanese volante

E qui entra in scena il secondo dei tre protagonisti del Memorial Ottolia. In finale spunta all’esterno una canotta gialla che svolazza sul torace “normale” di un ragazzo non ancora ventunenne. Lorenzo Patta fulmina sull’arrivo il cingalese Yupun Abeykoon (Atl. Futura Roma), lo junior siciliano Matteo Melluzzo (suo compagno alle Fiamme Gialle) e l’ivoriano Arthur Cissé (uno che corre in meno di 10”, ma in non perfette condizioni). Il tempo è da lustrarsi gli occhi: 10”13 (+0,8), anche meglio dello strabiliante (ma ventoso) 10”18 della batteria. In lizza per la staffetta azzurra in partenza per Tokyo c’è anche l’allievo di Francesco Garau. Il “Prof” se lo gode a bordo pista.

L’eleganza in pista

Poco dopo tocca alla finale dei 200 metri. Nella scomoda corsia 2, sbuffa Dalia Kaddari, mentre la britannica Dina Asher-Smith (non a caso campionessa del mondo) vola a stampare il record del meeting con 22”56 (+0,8). La connazionale Beth Dobbin la segue (23”06) ma i ventenni sardi vogliono lasciare il segno in questa giornata magica: ed ecco la quartese Dalia Kaddari (Fiamme Oro-Tespiense) chiudere terza con il primato personale: 23”21, due centesimi meglio del precedente. Come debutto stagionale non c’è male. «La prima parte così così, la curva era strettina», racconta, «ma nella seconda sono andata e ho fatto la mai corsa». Un piccolo equivoco: «Sarei dovuta essere in quinta corsia, ma vabbè… bisogna abituarsi a correre dappertutto». E Dalia avrebbe voluto correre in Slesia, al World Relays: «Un po’ ero delusa. Se vado sino in Polonia mi aspetto di correre. Ma mi ha dato uno stimolo in più per fare meglio e dimostrare che io c’ero e avrei fatto bella figura». Come Patta: «Sono stracontenta per lui, anche lui è rimasto fuori in Polonia ma vale tanto, è forte».

