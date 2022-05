Jacarande spoglie, turisti spiazzati 

I 2.100 passeggeri che ieri sono sbarcati dalla Costa Firenze, la nave della Costa Crociere che ogni lunedì approda in città, hanno girato in lungo e in largo le vie del centro, scattando foto a monumenti e strade caratteristiche.

Tra le attrattive solitamente più fotografate ci sono le jacarande del Largo, un’immagine da cartolina che però da qualche giorno non è più possibile vedere: le chiome color lilla dei caratteristici alberi, che in questo periodo offrono uno spettacolo di colori emozionante, sono state “capitozzate”. Una decisione che ha suscitato molte perplessità, tra i vacanzieri come tra i cittadini.

Ma l’assessore al Verde Giorgio Angius spiega le ragioni del taglio: «Le potature vengono sempre condotte dopo la verifica tecnica degli agronomi. Non c'è mai né un'intromissione politica, né tanto meno una volontà dei tecnici di danneggiare le piante. Anche nel caso delle jacarande l'obiettivo è mantenere in salute queste piante, una ricchezza per la nostra città, che subiscono quotidianamente lo stress dell'ambiente circostante. Su 12.000 piante cittadine, ogni giorno una decina di loro è sottoposta alle cure disposte dagli agronomi, per consentirne il mantenimento il più possibile armonioso in un contesto ostile. Le jacarande in natura crescerebbero senza bisogno di potature, ma in città hanno bisogno di interventi a tutela loro e dei passanti e del miglior uso dei fabbricati circostanti».

