Ivi, bonifiche a pieni giri 

Trentasei milioni di soli investimenti. Per rendere ancor di più l’idea, il progetto turistico dell’Ivi petrolifera (ex raffineria Sipsa) vale quasi quanto due Pnrr. Oltre l’indotto, il lavoro e le opportunità. Arrivare alla base di partenza non è stato per niente semplice. Da quando, non meno di 10 anni fa, è stato messo in cantiere di intoppi ne ha attraversato tanti ma finalmente «con l’approvazione a dicembre del Via, valutazione d’impatto ambientale, da parte della Regione il mosaico si è completato», precisa Paolo Spada, manager della società. Anche il piano di risanamento ambientale dell’ex industria Sipsa lungo i sei ettari ai margini della pineta costato più di 2 milioni di euro ormai è in fase di completamento.

Le perplessità

Al coro del “finalmente, era ora” della politica oristanese da sempre ultra favorevole al progetto, fa da contraltare il Gruppo di intervento giuridico che ha incaricato l’avvocato Carlo Augusto Melis Costa del foro di Cagliari di ricorrere al Tribunale amministrativo contro la deliberazione con la quale la Giunta regionale definiva positivamente, anche se con alcune condizioni, l’impatto ambientale del progetto dell’Ivi Petrolifera. Per Stefano Deliperi, presidente del Gruppo, «il progetto, di ben dubbia legittimità, andrebbe a degradare l’ambiente e la pineta costiera». Per la Regione invece il progetto turistico dell’Ivi petrolifera, ex raffineria Sipsa, nella pineta di Torregrande ci può stare a condizione che siano rispettate alcune condizioni e che i lavori si concludano entro dieci anni. Nel 2032, salvo proroghe comunque ben motivate, Oristano indosserà un abito d’alta sartoria turistica.

La storia

Il progetto che ricade su oltre 20 ettari in buona parte di proprietà dell’ex Sipsa e per il resto nella pineta comunale avuta in concessione, svilupperà una volumetria di 61.923,70 metri cubi. Saranno realizzati tre hotel con 204 posti letto, uno con due unità di 60 posti ciascuna, un altro da 28 e il terzo da 56 posti letto. Il progetto prevede anche la costruzione di 30 edifici organizzati in gruppi da tre, il club house, il baby club con piscina da 94 metri quadrati, il ristorante da 625 mq, il centro per la cura e il benessere di 824 mq, la sala polifunzionale, residenze turistiche di diverse tipologie, il centro servizi. Il progetto prevede anche la realizzazione di un campo da golf a 9 buche (la richiesta puntava alle 18 buche) ricadente prevalentemente su aree limitrofe al complesso turistico per un’estensione di 22,5 ettari di cui 13 irrigati. Per realizzare la struttura saranno tagliati gli alberi ricadenti su 10.72 ettari di cui 5,28 costituiti da pineta e i restanti 5.44 ettari da eucaliptus.Un punto questo abbastanza dibattuto e combattuto sia da un gruppo di cittadini che dal Gruppo di intervento giuridico che aveva imposto un ulteriore approfondimento da parte della Regione. La conclusione è stata che l’Ivi dovrà ricostituire la parte disboscata privilegiando alcuni tipi di alberi e meno i pini. Per quanto riguarda i consumi energetici sono state imposte installazioni solari-termiche e fotovoltaiche.