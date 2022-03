“Italia’s Got Talent”, che finale! Simone Corso si classica terzo 

Voleva lanciare un’ancora a chi, come lui, si è sentito chiuso dentro una bolla, isolato dalla vita, e ci è riuscito eccome. E allora poco importa se Simone Corso 26 anni, artista cagliaritano di strada e di teatro, alla fine questa edizione 2022 di “Italia’s Got Talent”, lo show in onda su Sky, non l’ha vinta. Perché una cosa è certa, anche ieri con la sua esibizione di danza urbana ha regalato emozioni e commozione, conquistando il terzo posto del podio. «Un concorrente molto speciale che dimostra che nella vita nulla è impossibile», l’ha definito la presentatrice Lodovica Comello.

Comunque sia gli applausi sono tutti per lui, per questo ragazzo, sordo dalla nascita, che non si è mai lasciato intimidire dalla sua disabilità nonostante qualcuno volesse fargli credere che aveva dei limiti. «La tua forza d’animo è commovente», gli ha detto Elio, «sei la prova di cosa sia l’inclusione».

E siamo certi che prima poi riuscirà a realizzare anche il suo sogno più grande, quello di aprire un centro d’arte ricreativo e inclusivo per tutte le forme di disabilità.

D’altronde Simone Corso la giuria composta da Elio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano l’aveva già stupita da subito, tanto da ottenere alle audizioni il Golden Buzzer per l’accesso diretto in finale, proprio dalla Comello.

A vincere questa finale tanto attesa, è stato il favorito Antonio Vaglica, studente, 18 anni, che ha incantato con la sua meravigliosa voce sulle note di Whitney Houston.