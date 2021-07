Italiano ucciso a colpi di pistola 

Città del Messico. Un volontario italiano, Michele Colosio, 42 anni, è stato ucciso domenica mattina in Messico a colpi di pistola mentre tornava a casa dopo aver fatto la spesa in un market. L'uomo, originario di Borgosatollo (Brescia), ex tecnico di radiologia agli Spedali civili, da dieci anni faceva la spola tra l'Italia e il Paese del centro America per seguire progetti di cooperazione. L’episodio è avvenuto a San Cristóbal de Las Casas, nello stato del Chiapas. A Brescia vive ancora la madre che è in contatto con le autorità.

Fuga in moto

L'assassino di Michele Colosio l'avrebbe raggiunto in moto per poi scappare dopo aver esploso alcuni colpi di pistola. È quanto emerge dalle indagini. Colosio aveva preso in gestione un piccolo podere in cui allevava degli animali e dove sviluppava progetti per l'istruzione dei ragazzi delle zone rurali più povere.

Il dolore della madre

«Non meritava di fare questa fine, era andato là solo per fare del bene», ha detto Daniela Stanga, madre del volontario. «Era uscito di casa per fare delle compere in un negozio poco distante. Erano circa le 10 di sera, l'alba qui da noi. Qualcuno gli si è avvicinato e lo ha ucciso a colpi di pistola», riferisce ancora la donna alla luce di quanto le è stato raccontato. La madre vorrebbe raggiungere il Messico nelle prossime ore.

La veglia

Nella casa di accoglienza “Yi'bel Ik' Raíz del Viento” di San Cristóbal de Las Casas, in Chíapas, ieri si è tenuta una veglia in ricordo di Michele “Miguel” Colosio. Attraverso la sua pagina Facebook, l'agenzia “El Coleto Informa” aveva annunciato che la veglia si svolgerà alle 19,30 locali (le 02,30 italiane di domani) sulla piazza della Cattedrale cittadina.

“Basta con la violenza”, l’appello rivolto dalla comunità a quanti intendano partecipare all’evento chiedendo di arrivare sul luogo della veglia portando una candela o un fiore, «non dimenticando di usare le mascherine e di mantenere il distanziamento a causa della pandemia».

L’aggressione

Riguardo alla sorte di Miguel Colosio, il sito sottolinea che «è morto in seguito a un'aggressione, una delle tante che si verificano quotidianamente nella Città Magica di San Cristóbal, località in balia di tanti gruppi armati (criminalità comune, criminalità organizzata, narcotrafficanti, gruppi d'assalto e paramilitari, sicari in uniforme) che agiscono grazie alla complicità di tutti i governi e alla corruzione di tutte le forze di polizia».

Aggiungendo: «Il marciume istituzionale, la povertà diffusa e l'impunità hanno trasformato questa bellissima città nell'ennesimo inferno fra le migliaia esistenti in questo Paese ferito». Un classico del Messico.

La Farnesina

L'Ambasciata d'Italia a Città del Messico, in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo costantemente il caso di Colosio. L'Ambasciata è in contatto sia con le Autorità di polizia messicane per seguire lo sviluppo della vicenda, sia con i familiari della vittima, a cui sta prestando la massima assistenza. Così si legge in una nota della Farnesina.

