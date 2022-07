Italiani in vacanza, tra le mete predilette l’Isola perde terreno 

In effetti per Paolo Manca, presidente di Federalberghi, «non abbiamo bisogno di tutti i turisti d’Italia, in Sardegna abbiamo numeri contingentati». Tuttavia è palese che «dover prendere una nave o un aereo» per andare in vacanza «costi di più» e che, di conseguenza, «per chi parte con la famiglia e ha un budget sufficiente a coprire 4 o 5 giorni la Sardegna sia meno appetibile di un posto raggiungibile con l’auto». Così anche la Riviera romagnola diventa un’alternativa valida e non di rado preferibile. Del resto queste vacanze estive secondo il Codacons «saranno ricordate come le più care degli ultimi 50 anni», tanto che «i 27 milioni di italiani che si concederanno una villeggiatura dovranno fare i conti con rincari astronomici in tutto il settore turistico»: l’Istat ha indicato che «un pacchetto vacanza completo è rincarato del 5,7 per cento».

Dati molto commentati sul profilo Facebook dell’Unione Sarda, dove non mancano post ironici («è talmente vuota che ha numeri migliori rispetto al 2019», «abbiamo alloggi pieni fino ad ottobre però siamo al settimo posto»), critici («la Sardegna è carissima anche per noi sardi», «visto quanto costano i traghetti, i prezzi del noleggio auto e i trasporti pubblici inesistenti, capisco bene: venire sta diventando un’odissea», «ci vorrebbe una politica seria per contenere i prezzi», «per arrivare qui ci vuole un mutuo»), di complimenti («da calabrese vi dico che è l’isola più bella del mondo», «la mia Sardegna è unica», «amici sardi fregatevene, avete il mare più bello d’Italia e azzarderei del mondo») e caustici («bene così, ci vuole più gente di qualità»).

Arrivi nei porti e aeroporti come ai tempi migliori, alberghi a un passo da tutto esaurito. La Sardegna in questo 2022 sembra essere tornata meta prediletta di centinaia di migliaia di turisti, tanto da spingere gli addetti ai lavori a definirla la «meta più esotica dell’Europa» appena due giorni fa. Poi capita però che dopo neanche 24 ore un sondaggio di Confcommercio sulle vacanze degli italiani dia indicazioni diverse: l’Isola sarebbe solo al settimo posto nelle preferenze dei connazionali in partenza per le ferie. Quarta un mese fa, oggi è (sarebbe) alle spalle di Puglia (la più gettonata) ma anche, tra le altre, di Emilia Romagna e Liguria. Vittima forse, ipotizza lo studio, del caro-traghetti e del caro-aerei.

I commenti sul web

Costi superiori

L’anno in corso

In ogni caso i dati di questo 2022 «sono positivi», sottolinea Manca, «anche se sarei prudente prima di parlare di boom. Maggio è stato peggiore del 2019, giugno e luglio sono stati in linea con tre anni fa. Ci aspettiamo un agosto vicino al 2021, ottimo ma non superiore. Per settembre e ottobre abbiamo offerte importanti ma sono un’incognita. Gli stranieri stanno prenotando. In definitiva prevediamo di chiudere con incassi tra l’80 e il 90 per cento dell’ultimo anno normale, il 2019».

Il last minute

La situazione attuale di incertezza dovuta all’onda lunga della pandemia e al caro prezzi è all’origine di un rimescolamento delle presenze. In Sardegna arrivano «i turisti di fascia alta e di fascia bassa», sottolinea Manca, mentre si riduce la presenza del turista di fascia media. «Il trend di quest’anno sarà il last minute. Oggi le vacanze sono più corte, si prenota o con largo anticipo o, più frequentemente, all’ultimo momento. In anni passati a questo punto della stagione non c’era più posto. Gli italiani ai primi di settembre hanno finito le ferie, settembre e ottobre sono a beneficio degli stranieri». Ecco perché «i numeri sono molti positivi e la stagione è ottima, ma i conti si possono fare solo dopo e probabilmente non arriveremo ai livelli del 2019. Serve tempo per tornare dove eravamo arrivati». Con un rischio in più, legato tra le altre cose alla mancanza di personale. «Stiamo attenti ai servizi che daremo oggi rispetto a tre anni fa. Se il livello di accoglienza, anche per la scarsità dei servizi e le varie difficoltà, fosse inferiore al 2019, potremmo pagarne le conseguenze negli anni futuri a livello di reputazione».

