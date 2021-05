Italiani fermati come clandestini 

LONDRA. Il Regno Unito fa sul serio sulle restrizioni ai confini post Brexit ai confini per chi Paesi Ue, Italia compresa. Lo conferma un’inchiesta del sito Politico.Eu, svelando come le autorità di frontiera di Londra dall'inizio del 2021 abbiano bloccato, trattenuto fino a 7 giorni in centri per l’immigrazione e rimpatriato nei Paesi d’origine almeno una trentina di cittadini europei, tra cui tedeschi, greci, italiani, rumeni e spagnoli: quasi tutti giovani che avevano tentato di entrare nel Paese all'avventura, in cerca di lavoro, senza avere il visto necessario o lo status di residenza prolungata garantito (con tutti i diritti pre Brexit) ai soli “vecchi residenti” iscritti nel registro digitale del cosiddetto EU Settlement Scheme.

Novanta giorni di tempo

Numeri che l’Home Office della ministra-falco Priti Patel per ora non conferma e fa dire a un portavoce di non voler entrare nel merito di vicende «individuali». Ma che neppure smentisce, lasciando intendere che le nuove regole sono note e legittime. La maggior parte dei casi, scrive da parte sua Politico, riguarda ragazze e ragazzi che avrebbero provato a trovare accesso dichiarando apertamente di voler cercare lavoro - di solito in attività poco qualificate e temporanee. Gli schemi post Brexit consentono l'ingresso fino a 90 giorni solo per turismo o motivi analoghi. La durata della detenzione dei fermati - in aeroporto per chi è potuto ripartire più in fretta, in centri ad hoc, tipo ostelli sorvegliati, per chi ha dovuto attendere - si spiegherebbe in parte con gli ostacoli dell'emergenza Covid, che si traducono in meno voli disponibili per i rimpatri.

«Nessuna sorpresa»

Le ambasciate Ue stanno intanto offrendo consulenza legale e intervenendo per cercare di abbreviare il periodo di stop, sebbene non tutte le persone coinvolte abbiano chiesto assistenza. Fonti diplomatiche osservano che non si tratta di sorprese, il governo Johnson aveva ampiamente rivendicato il giro di vite, con visti di lavoro per i nuovi immigrati e un severo sistema a punti all’australiana, senza distinzione fra europei continentali ed extracomunitari dal resto del globo. La scelta non è materia di negoziato con l’Ue: la stretta ai confini - benvista dalla maggioranza dei britannici – è stato un argomento fondante della Brexit.

