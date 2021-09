ITALIA 3

REPUBBLICA CECA 0

Italia : Catania (L), Ferrato, Comparoni, Crosato 3, Michieletto 2, Gottardo 4, Stefani 14, Schiro 2, Magalini, Rinaldi 16, Porro 2, Cianciotta 7. All. Angiolino Frigoni. Servizi vincenti: 10.

Repubblica Ceca : Bryknar 1, Spulak, Balaz 4, Rosenbaum, Mikulenka, Drahonovsky 4, Kollator 4, Vodicka 2, Ceketa 7, Jirasek, Klajmon 5, Salek (L). All. Jan Svoboda. Servizi vincenti: 3.

Arbitri : Jae-Hyo (Cor) e Carbajal Mozzo (Uru).

Parziali : 25-16, 25-15, 25-20.

Nove punti e nove set vinti senza perderne uno. L’Italia si mette in tasca le migliori cifre possibili e vola alla seconda fase del Mondiale Under 21 di volley da prima della Pool A, quella di Cagliari. La Repubblica Ceca, già sicura di far parte del girone delle migliori da domani al PalaPirastu, cede per 3-0, forse senza scoprire tutte le carte, dato che affronterà ancora (martedì) gli azzurrini oltre al Belgio e all’Argentina promosse dal girone di Carbonia. A proposito, a Sofia le migliori quattro sono Russia, Polonia, Brasile e Bulgaria. Insomma tutto come da pronostico, con l’eccezione dell’uscita di scena dei campioni in carica dell’Iran (decisivo il 19-17 subito venerdì al 5° set con gli argentini).

La sorpresa

Al PalaPirastu finalmente c’è il “pienino” (poco più di 500 i biglietti vendibili) e l’entusiasmo non manca. C’è il direttore tecnico del settore giovanile Julio Velasco, è arrivato il presidente Giuseppe Maifredi, che verosimilmente ripartirà presto dato che domani le squadre maggiori azzurre che hanno vinto gli Europei sono attese al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella e a palazzo Chigi da Mario Draghi. Non ci sarà Alessandro Michieletto che ieri è tornato a far parte del gruppo degli Under 21 e ha giocato il terzo set, non senza qualche impaccio: «È un inserimento difficile per noi e anche per lui», spiega il ct Frigoni, «questo ragazzo ha fatto tutta la Nations League, poi le Olimpiadi e poi gli Europei (vincendoli), sempre con la Nazionale maggiore: non è una macchina. Però siamo dodici giocatori, non dipendiamo da lui, anche se ci darà qualcosa in più. Ma io ho fiducia in tutti i miei ragazzi».

La partita

Per ciò che poteva contare (cioè solo per gli almanacchi), la partita è stata più rapida del previsto per gli azzurri. I cechi hanno retto il confronto sino al 9-9, poi un ace del regista Porro ha aperto il divario sino al 25-16. Ancora più rapido il secondo set, con l’ingresso di Michieletto sul 23-12 come episodio saliente. Subito una ricezione sbagliata che non inficia il risultato (25-15), ma anche il punto che apre il terzo set. È quello più equilibrato e anche meno “giocato” con ace e servizi sbagliati che fanno la differenza per gli azzurri, sembrati comunque in crescita: «Con squadre di livello un po’ più basso il ritmo lo devi mettere tu e noi abbiamo fatto bene il nostro gioco», dice il top scorer Tommaso Rinaldi. «Michieletto? Lui tranne quest’anno è sempre stato uno di noi: lo abbiamo accolto a braccia aperte, non vediamo l’ora che entri nel gioco per vincere questo Mondiale». Si ricomincia domani, con l’Argentina, alle 19. L’asticella sale.

Pool A (Cagliari) : Egitto-Thailan- dia 1-3; Italia-Repubblica Ceca 3-0

Classifica: Italia 9, Repubblica Ceca 6, Thailandia 3, Egitto 0.

Pool B (Sofia) : Polonia-Bulgaria 3-1, Bahrein-Cuba 1-3.

Classifica: Polonia 9, Bulgaria 6, Cuba 3, Bahrein 0.

Pool C (Carbonia) : Argentina- Belgio 1-3 Iran-Marocco 3-0

Classifica: Belgio 8, Argentina 5, Iran 5, Marocco 0.

Pool D (Sofia) : Brasile-Camerun 3-0 (tav.), Canada-Russia 1-3

Classifica: Russia 8, Brasile 7, Canada 3, Camerun 0.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata