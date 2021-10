Italia 3

Polonia 2

Italia : Catalia (L), Comparoni, Crosato 11, Michieletto 20, Gottardo 1, Stefani 18, Magali- ni, Rinaldi 11, Porro 1, Cianciot- ta 10. All. Angiolino Frigoni.

Polonia : Kraus 8, Strulak 9, Pawlun, Czerwinski, Gormulka 8, Urbanowicz 10, Markiewicz 1, Nowowsiak, Dulski 10, Gniacki 1, Kwasigroch 11. All. Daniel Plinski.

Arbitri : Park (Usa) e Akulova (Kaz).

Parziali : 20-25, 20-25, 25-11, 25-20, 15-12.

Quando capitan Rinaldi ha “murato” il pallone che ha dato all’Italia il successo sulla Polonia (3-2) e l’accesso alla finale più attesa e difficile - oggi alle 19 contro la Russia - anche Julio Velasco si è catapultato sul campo. Il Mondiale Under 21 dà agli azzurrini a Cagliari una nuova chance di conquistare un titolo mai vinto, che ieri sembrava davvero un tabù nei primi due set. Una Polonia gigantesca ci stava spazzando via e tornavano in mente le parole di Frigoni alla vigilia del torneo: «Dobbiamo essere bravi a non farci schiacciare dalla pressione». Forse stava succedendo proprio quello: «Sì, all’inizio eravamo molto tesi, abbiamo commesso molti errori, soprattutto in battuta, perché nel resto avevamo numeri migliori», spiega il ct. Già la battuta, non sempre impeccabile: «Soprattutto in questa partita», ammette, «poi quando abbiamo cominciato a sbagliare meno e difendere loro sono andati in difficoltà».

Le emozioni della rimonta azzurra, da 0-2 a 3-2 non sono riassumibili in poche parole. Ottocento cagliaritani fortunati non le dimenticheranno e ringrazieranno il cuore di Michieletto: «Non riuscivamo ad accettare di stare dietro, ma quando mettiamo la testa davanti siamo una nave da guerra, non ci ferma nessuno. Quel tie break, un brivido continuo. Ora c’è la finale, saremo al 100 per 100», assicura il campione europeo.

L'altra semifinale

Ci sarà la Russia, 3-0 all’Argentina. In realtà nei primi due set i sudamericani hanno fornito un prova coraggiosissima, trascinando i russi agli extra point: 27-25, 28-26, prima di pagare lo sforzo (e la delusione) nel terzo (25-17). Oggi la squadra di Lopez cercherà il podio contro una Polonia stordita dalla delusione di ieri.

A Carbonia

Spettacolo e e grande incertezza anche a Carbonia, dove si gioca per il 5° posto. La Repubblica Ceca ha sorpreso (26-24) la Bulgaria nel primo set, poi ha ceduto i successivi, sempre nei punti finali, a 22, 22 e 23. La squadra di Svoboda potrà puntare al settimo posto nella “finalina” di oggi con i brasiliani, battuti ieri dal ritrovato Belgio, atteso a sua volta dai bulgari.

Risultati semifinali

1°-4° posto (Cagliari) : Argentina- Russia 0-3; Italia-Polonia 3-2.

5°-8° posto (Carbonia) : Rep. Ceca- Bulgaria 1-3; Brasile-Belgio 1-3.

9°-12° posto (Sofia) : Canada- Thalandia 3-0; Iran-Cuba 3-1.

13°-16° posto (Sofia) : Bahrein-Ma- rocco 3-0; Egitto-Camerun 3-0 tav

