ITALIA, torna la passione  

Roma. Sedicimila all'Olimpico, 14 milioni davanti alla tv, e poi i bar che si riscoprono ritrovo di appassionati e tifosi. La vita torna azzurra anche grazie alla Nazionale e a quel bagno di folla che ne ha accompagnato l'esordio agli Europei: un abbraccio che ha ricompattato un Paese che vuole uscire dal tunnel della pandemia. Dopo la paura e il dolore, ecco la gioia di tifare assieme la nazionale, un'Italia divertente e vincente, e questo fa sì che l'Europeo appena cominciato rappresenti un segno di ripartenza vera. Insomma, anche grazie alla nazionale la vita torna “azzurra”. Lo avranno percepito sicuramente i giocatori di Mancini, che al ritorno in albergo hanno i ntonato sul pullman proprio la colonna son ora dei Mondiali del 1990, "Un'estate italiana" del duo Nannini -Bennato. Un'esibizione notevolmente stonata ma entusiasta, postata da Alessandro Florenzi in una story sul suo profilo Instagram. Serata non memorabile, peraltro, per il centrocampista uscito prima del tempo e a rischio, causa un problema al polpaccio, per la prossima sfida con la Svizzera.

L’atmosfera

Per chi ha avuto la fortuna di far parte dei 16 mila allo stadio, nella tiepida serata di Roma, l'atmosfera ha ricordato i tempi della cavalcata degli azzurri di Vicini. A partire dalla cerimonia inaugurale, con le glorie Totti e Nesta, il divo mondiale Andrea Bocelli, le autorità e il presidente Mattarella in tribuna, le coreografie e i fuochi d'artificio. I ricordi e le emozioni del 1990 non sembrano sbiaditi ma il ct - che a Italia 90 il campo lo vide poco - ha invitato alla prudenza: «È stata una bellissima serata, spero ce ne siamo tante altre, ma per Wembley ne mancano ancora sei», ha ammonito. Insomma la strada è lunga sul piano sportivo, ma intanto si può sorridere anche per il ritorno a una vita che sa di normalità. Il pubblico, seppur ridotto sugli spalti, si è fatto sentire, con un sostegno continuo agli undici in campo, inarrestabile dal primo all'ultimo minuto, e tre volte l'urlo di esultanza ai gol degli azzurri. Immobile e compagni hanno così potuto far festa per la vittoria insieme ai tifosi, l'Olimpico è tornato ad animarsi, anche se solo in parte, in attesa di potersi riempire. Qualche “libertà” in più se l 'erano presa anche i tifosi turchi, magliette e bandiera nazionale, ma con poche mascherine indossate davanti alla Fontana di Trevi.

Boom in tv

Davanti al piccolo schermo gli Europei segnano un ulteriore segnale di “normalità”: quasi 13 milioni gli spettatori televisivi su Rai1, con il 50,7% di share, mentre su Sky Sport l'audience è stata di 1.553.000 telespettatori con il 6,2%. La nazionale fa ancora da traino per gli ascolti tv. Un'Italia che non perde da 28 gare, che difende con i suoi totem (Chiellini e Bonucci) e attacca con i suoi giovani. Insomma quel mix che sta attirando di nuovo affetto e tifo: l'azzurro di cui torna a tingersi un po' la vita.

