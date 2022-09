Italia-Slovenia vale un posto in finale 

Un appuntamento con la storia per l'Italia del volley. Se nelle menti dei tifosi azzurri rimbalzano ancora le emozioni per l'attacco vincente di Daniele Lavia e per l'abbraccio di tutto il gruppo tricolore dopo la notte magica di Lubiana e il trionfo con la Francia, in quelle di capitan Simone Giannelli e dei suoi compagni ci sono, da subito, gli attacchi di Klemen Čebulj, Tonček Štern, Tine Urnaut e la compattezza dell’intero gruppo sloveno. Perché oggi, alle 21, a dodici anni di distanza dalla sua ultima apparizione e per la sesta volta nella propria storia, l'Italia scenderà in campo nella semifinale di un campionato mondiale. Davanti agli azzurri, la combattiva nazionale di Gheorghe Crețu, uscita vittoriosa per 3-1 su un'Ucraina da applausi ai quarti e trascinata finora da un pubblico sloveno affamato di pallavolo.

I punti dai giovani

Ventidue punti totali del '97 Yuri Romanò, 14 del 2001 Alessandro Michieletto e 12 del classe '99 Daniele Lavia. I numeri e le date di nascita che figurano sulle carte d’identità dei tre "top-scorers" dell'Italia contro la Francia dipingono nei particolari il volto giovane e talentuoso di una Nazionale che continua a far sognare i tifosi. Un gruppo riuscito a collezionare contro i campioni olimpici e della Nations League in carica il quinto successo consecutivo del suo mondiale dopo il triplo 3-0 contro Canada, Turchia e Cina nel girone e il bel 3-1 contro Cuba agli ottavi.

Passati in svantaggio per due volte nei quarti andati in scena mercoledì, gli azzurri hanno saputo cadere e rialzarsi con personalità, centrando così la loro personalissima rivincita dopo il ko per 3-0 subito il 23 luglio nella semifinale della Vnl contro lo stesso team di Andrea Giani, amico e compagno del ct azzurro Ferdinando De Giorgi nella leggendaria nazionale che 32 anni fa vinse il suo primo titolo iridato.

La storia si ripete

Dalla Slovenia alla Slovenia. Da Katowice a Katowice. A meno di un anno di distanza dal 3-2 nella finale europea vinta proprio contro Urnaut e compagni, gli azzurri del volley andranno a caccia del pass per l'ultimo atto del mondiale nell'atteso duello in programma nell'arena polacca. L'undicesimo confronto totale nella storia di due nazionali assolute protagoniste degli ultimi grandi tornei internazionali. Quattro, in totale, le vittorie dei nostri avversari. Sei, invece, quelle azzurre. L'ultima, il 25 giugno scorso, quando l'Italia superò la formazione allora allenata da Alberto Giuliani con un netto 3-0. Un risultato che «fa parte del passato e ora non conta più, altrimenti sarebbe troppo facile», come dichiarato oggi da capitan Giannelli ai canali ufficiali della Fipav. Altri tempi, altra competizione, altra storia dunque. Quella che i ragazzi di Ferdinando De Giorgi vogliono continuare a scrivere stasera. Alle 21, tre ore dopo l'altra semifinale tra i padroni di casa della Polonia e il Brasile, Italia-Slovenia metterà in palio un posto nella finale dei campionati del mondo.