Italia, settembre a bologna 

Il risveglio della Nazionale italiana di tennis è azzurro, dopo la vittoria per 3-2 contro la Slovacchia nelle qualificazioni della Davis Cup. Una qualificazione meritata alla Ntc Arena di Bratislava, contro una squadra coriacea e che dispone di giocatori che in Davis danno il 110%. Ora il livello degli avversari si alzerà e capitan Filippo Volandri dovrà a sua volta alzare l'asticella della sua squadra. Una squadra scesa in campo senza il suo numero 1 Matteo Berrettini e senza Fabio Fognini, la metà del miglior doppio che può schierare (con Simone Bolelli) e giocatore esperto anche in singolare nei momenti più caldi.

Recuperare Berrettini

Berrettini (numero 7 Atp) ha saltato la sfida per recuperare dal problema agli addominali che lo hanno fermato per la terza volta in poco più di un anno. Ma è imprescindibile per un buon risultato azzurro, soprattutto sul veloce. Jannik Sinner (11) si è dimostrato una sicurezza, vincendo i due punti in singolare (cinque su cinque in Davis per lui), ma è meglio non utilizzarlo anche in doppio, per averlo fresco contro avversari di più alta caratura. Lorenzo Sonego (21) è l'uomo da recuperare. Per lui, dopo la sconfitta dell'anno scorso a Torino contro il croato Borna Gojo (279) venerdì è arrivata quella contro Filip Horansky (203). Un brutto colpo per il morale del piemontese, sostituito nell'ultima giornata. E il sostituto è l'eroe della spedizione: Lorenzo Musetti (57). Il carrarino, che aveva nel curriculum solo un doppio perso contro gli Stati Uniti a risultato acquisito, ha esordito in singolare nella situazione più scomoda: sul 2-2, sulla sua superficie meno gradita e in trasferta. Perso il primo set, non si è scomposto ed è finita in gloria. Probabilmente, quel singolare lo avrebbe giocato Fognini (38), se non si fosse infortunato al polpaccio a Rio de Janeiro (semifinale in singolare e vittoria in doppio con Bolelli).

Bolelli-Fognini

Doppio fondamentale in questa manifestazione soprattutto nelle fasi finali, visto che pesa per il 33% del risultato e che ancora oggi non può prescindere dal 36enne Bolelli (21 nella classifica di specialità) e dal 34enne Fognini (47). Alle loro spalle, c'è Andrea Vavassori (71), azzurro in Atp Cup, che predilige giocare nella stessa parte di campo del Bole. Gli appassionati sardi lo hanno visto vincere nell'Atp250 di Cagliari, con Sonego (124), che precede di due posizioni Sinner.