Italia, ora non fermarti 

«Nel corso della mia carriera ho avuto modo di vivere match importanti come questi, l’ultimo però è sempre quello più piacevole da vivere e lo affronterò sicuramente con grande emozione». Angiolino Frigoni è l’uomo giusto al posto giusto per guidare l’Italia Under 21 nella settima partita del mondiale di Sardegna. Una partita diverse dalla altre sei, tutti vinte 3-0. Stavolta è sfida da dentro (in finale) o fuori (alla finalina per il bronzo): «Ci stiamo preparando al meglio e ai miei ragazzi dirò di rimanere concentrati, fare quello che sanno fare e che hanno dimostrato in questi campionati del mondo», dice sereno il ct azzurro.

La partita

Al PalaPirastu, dove si è potuta allenare per la prima volta, avendo sinora giocato a Sofia, ci troveremo di fronte alle 19 la Polonia: «Il match sarà sicuramente complicato, loro sono arrivati secondi all’interno di un girone molto impegnativo e quindi si sono già trovati in situazioni difficili da gestire, ma io ho fiducia nei miei ragazzi e ci faremo trovare pronti anche in questa sfida»», conferma Frigoni, spiegando: «La formazione polacca è una squadra molto fisica e in alcune situazioni potrebbe metterci in difficoltà, anche noi però abbiamo diverse armi a disposizione. Dovremo essere subito aggressivi e lucidi nei momenti chiave della partita per provare a conquistare la vittoria».

Finalmente i russi

Alle 16, al PalaPirastu, altro match imperdibile. L’Argentina, sorpresa del mondiale, affronta la Russia che sembra la formazione più solida, forte del titolo Under 20 conquistato un anno fa a Brno. «L’Iran, campione del mondo in carica, non è riuscita a qualificarsi per le semifinali e questo mi ha un po' stupito. Per il resto nelle semifinali sono giunte le formazioni che ci aspettavamo di vedere», argomenta Frigoni.