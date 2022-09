Italia, occasione mondiale 

Gioia, lacrime e un trofeo sollevato con orgoglio sotto il cielo di Katowice. Dodici giorni fa, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi aggiungevano tra gli applausi il quarto titolo mondiale nel palmares tricolore del volley maschile. Tre a zero contro Canada, Turchia e Cina, 3-1 con Cuba, vittoria al tie break contro i campioni olimpici in carica della Francia e netto 3-1 nella finale con la Polonia. In poche parole, un percorso deciso e netto verso un risultato storico. Quello stesso percorso che, a poco meno di due settimane dal trionfo della squadra capitanata da Simone Giannelli, sperano di imboccare ora anche le ragazze del ct Davide Mazzanti nel mondiale che prenderà il via questo pomeriggio nella città olandese di Arnhem. Campionesse d'Europa e della Nations League in carica, Alessia Orro e compagne sono pronte per regalare ai tifosi altre notti magiche e imporsi ancora una volta nell'élite del volley internazionale.

L’obiettivo

Test amichevoli, allenamenti, dura preparazione. Ora però, ecco arrivato il momento delle gare che contano. Domani, alle 15, contro il Camerun, le azzurre faranno il loro debutto ufficiale nel mondiale. Un match atteso da tempo da tutto il gruppo azzurro. E una sfida da prima volta assoluta per Alessia Orro, alla prima presenza in un'edizione della competizione iridata. «Si sta avvicinando finalmente questo esordio. Sono davvero felice di essere qui al mio primo mondiale», ha dichiarato la palleggiatrice sarda, titolare già a 18 anni ai Giochi di Rio de Janeiro 2016. «Abbiamo lavorato molto duramente e a lungo quest’estate, non vediamo l’ora che inizi il torneo».

Al via oggi con le sfide tra Polonia e Croazia (ore 18) e tra Olanda e Kenya (ore 20), il campionato del mondo femminile 2022 vedrà l'Italia protagonista nel gruppo A assieme, oltre al Camerun, a Porto Rico, Belgio e alle stesse atlete keniane e olandesi. «Non dobbiamo sottovalutare le avversarie della prima fase», ha continuato la giocatrice del Vero Volley Monza, «dovremo subito partire concentrate e poi sarà fondamentale sistemare gli ultimi dettagli durante il girone, con il passare delle partite».

La crescita

Miglior palleggiatrice del- l'Europeo 2021 vinto dall'Italia dopo il 3-1 in finale sulla Serbia campionessa del mondo in carica e miglior alzatrice della Vnl chiusa con il primo posto azzurro del 17 luglio scorso grazie al rotondo 3-0 sul Brasile. A suon di titoli e prestazioni, Alessia ha preso per mano col tempo la sua Nazionale, l'ha accompagnata verso titoli e vittorie ed è diventata uno dei simboli principali di un gruppo giovane e di talento. «In questi anni sono cambiata tanto», ha raccontato la campionessa di Narbolia, «io penso che soprattutto nel mio ruolo si maturi con l’andare avanti dell’età e acquisendo esperienza. Sono consapevole che nel corso della mia carriera, quando ero più piccola, ho bruciato alcune tappe e dentro mi porto tutte le esperienze vissute, sia quelle belle, che quelle brutte: mi hanno aiutata ad arrivare fin qui. Ora mi sento più matura e capace, voglio aiutare la nostra squadra a dare il massimo». Parole da leader pronunciate da chi, come le proprie compagne, è pronta a dare il via alla propria corsa in un mondiale che nella finalissima del 15 ottobre metterà in palio una coppa ambita da 24, agguerrite nazionali.



Il calendario azzurro.