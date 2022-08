Italia, obiettivo Mondiali 

Oggi in Lettonia contro l'Ucraina (a Riga, alle 17.30 italiane) e sabato a Brescia contro la Georgia per ipotecare l'accesso ai Mondiali. Delle sei formazioni del girone L, solo tre andranno alla Fiba World Cup 23 e l'Italia del coach Pozzecco è nel terzetto di testa assieme a Spagna e Islanda. Tutte nella fase precedente hanno ottenuto tre vittorie nelle quattro gare considerate. Per gli azzurri doppio successo sull'Olanda e una vittoria a testa nel confronto con l'Islanda. Nella Nazionale conferma per il play sassarese Marco Spissu, schierato nelle amichevoli in quintetto base assieme a Tonut, con Mannion cambio di lusso, e l'ala Gigi Datome, che parte dalla panchina come cambio del formidabile Fontecchio.

Gli avversari

L'Ucraina si è portata appresso solo il successo sulla Georgia. Occhio però che in casa, o meglio proprio a Riga in Lettonia, l'Ucraina ha perso contro la Spagna di un solo punto: 76-77. La stella della selezione guidata dal coach lettone Bagatskis è la guardia tiratrice Mykhailiuk, giocatore di due metri, con tanta Nba sulle spalle (Toronto, Oklahoma City, Detroit e Los Angeles) ha una media di 18 punti e 5 rimbalzi nelle qualificazioni. Da segnalare anche la guardia Bliznyuk e il play-guardia di origine Usa Randle che viaggiano a 12 punti a testa. Dentro l'area c'è il centro di 216 cm Pustovyi (11 punti e 6 rimbalzi) che gioca in Spagna col Gran Canaria, un osso duro per Melli.

Le amichevoli hanno dimostrato che il Poz si affida a quintetti agili non disponendo di un centro dominante (Biligha ha taglia piccola). L'Ucraina però è abituata ad andare a rimbalzo anche con guardie e ali: servirà grande attenzione sul tagliafuori.