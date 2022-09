Italia, non sbagliare 

Bellissima finale a Oristano per il 2° Trofeo Città di Eleonora. Ha vinto l'Hapoel Tel Aviv 92-89 ma la Dinamo ha avuto ben due tentativi (Bendzius e Onuaku) per andare al supplementare.

L'Ucraina ha travolto la modesta Gran Bretagna 90-61 e battuto l'Estonia in rimonta grazie ai canestri di Herun e Sydorov. Avversaria solida fisicamente, l'Ucraina schiera vicino a canestro il centro Len, alto 215cm, che gioca nella Nba a Sacramento, l'alapivot Herun, 211 cm, e il pivot del Murcia Pustovny, 216cm. Propone poi ben quattro giocatori del Prometey, che nella stagione passata ha sconfitto sempre la Dinamo: Thkachenko, Lukashov, Sanon e Sydorov. L'Ucraina non ha grandi stelle ma tanti giocatori pericolosi in attacco. Intanto ieri l’Europeo ha proposto le prime sorprese: la Spagna è stata battuta dal Belgio (83-73), la Slovenia di Doncic dalla Bosnia per 97-93.

Come uno spareggio per il secondo posto. Stasera alle 21 l'Italia ospita a Milano l'Ucraina, attuale capolista del girone C insieme alla Grecia, entrambe a punteggio pieno dopo due partite. Gli azzurri di Pozzecco sono obbligati a vincere, altrimenti corrono il rischio di doversi “accontentare” del terzo o quarto posto nella fase finale di EuroBasket 2022.

Dinamo con onore

La squadra sassarese ha giocato senza gli acciaccati Robinson e Jones, e senza l'ala Treier che starà fuori tre mesi. Dowe ha fatto il play nello starting five e un ottimo Chessa (7 assist) ha fatto il cambio.

Grande equilibrio nel primo quarto (22-22) poi nel secondo la fisicità degli israeliani ha preso il sopravvento e Sassari è finita a -12 al 17' prima di limare qualcosa al riposo: 43-52. Nella terza frazione l'Hapoel è sembrata in grado di uccidere la partita (44-57 al 23') ma le bombe di Chessa, Bendzius (26 punti) e Kruslin hanno consentito ai biancoblù di Bucchi di impattare: 64-64 al 29'.

Ultimo quarto con la Dinamo che ha ribattuto colpo su colpo nonostante la stanchezza. Per due volte Dowe (18 punti) ha ridato la parità ma come in semifinale Munford ha segnato la tripla decisiva a 17 secondi dal termine. E Sassari non è riuscita a segnare nell'ultima azione.

Stasera alle 20.30 nell'inedita cornice di Piazza Mazzotti la squadra si presenta alla città.

