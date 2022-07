Italia, gioia mondiale  

Insuperabili Le schiacciate della solita Egonu, la freddezza sotto rete di una Bosetti versione super, la precisione di Pietrini, i muri di Danesi e Chirichella e le difese di De Gennaro. Diretto magistralmente da una Alessia Orro già “ formato mondiale”, il coro azzurro fa sentire con forza la propria voce in avvio di ogni set. Nonostante i tanti errori italiani sul finire di ciascuna frazione e i continui tentativi di rimonta delle brasiliane, trascinate dalla freschezza di Kisy e dai punti di Gabi e Carol, le azzurre non si disuniscono mai. Anzi, mettono ancora una volta l'accento sulla forza di un gruppo giovane (25,7 anni di media) che sa compattarsi nei momenti di maggiore difficoltà.

Come nelle favole. L'Ankara Sports Hall si tinge di verde, bianco e rosso, le avversarie applaudono e il mondo del volley saluta le nuove campionesse della Nations League. Per la prima volta nella sua storia, l'Italia femminile vince la Vnl. Un trionfo da sogno per Alessia Orro e per tutto il gruppo del ct Davide Mazzanti, capace di far fuori in soli tre set il Brasile di Zé Roberto e portare a termine quell'impresa che nel 2004, nel 2005 e nel 2017 (nell’allora Grand Prix) era stato soltanto sfiorata. Terza è la Serbia (3-1 alla Turchia).

Italia 3

Brasile 0

Italia : Egonu 21, Bosetti 11, Chirichella 9, Danesi 9, Pietrini 8, Malinov 1, De Gennaro (libero). Lubian, Gennari, Bonifacio, Orro, Nwakalor, Sylla. Allenatore Davide Mazzanti.

Brasile : Kisy 14, Gabi 11, Carol 8, Cristina 6, Julia B. 3, Macris 2, Julia G . 1, Zalewski 1, Lorena 1, Lorenne 1, Nyeme (libero). Allenatore Zé Roberto.

Parziali : 25-23, 25-22, 25-23.



Obiettivo Mondiali

Dieci vittorie consecutive (13 in totale nel torneo) e un solo set perso nelle tre gare a eliminazione diretta giocate contro Cina, Turchia e Brasile: e lo score delle ragazze di Mazzanti in una Nations League dominata e chiusa con la conquista della meritata medaglia d'oro. Per Alessia Orro, che oggi compie 24 anni, c’è anche il premio di miglior palleggiatrice, già ritirato nell'Europeo della scorsa estate (e al mondiale Under 18 e in Coppa Cev con la Vero Monza. A poco più di due mesi dal mondiale in programma dal 23 settembre al 15 ottobre tra Olanda e Polonia, la palleggiatrice di Narbolia e le azzurre hanno già messo tutto in chiaro: saranno loro la squadra da battere.



