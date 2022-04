Italia-Francia, una classica 

Venerdì e sabato, 15 e 16 aprile. Il teatro sarà Alghero, al primo esame dell’anno da città turistica nel week end di Pasqua. Il terreno sarà il green set del Tennis Club di Alghero, rimesso a nuovo per l’occasione con una tribuna da oltre 2500 posti. Italia contro Francia, si gioca per un posto nelle Finals della “Billie Jean King Cup”, quella che si chiamava Fed Cup e che in Italia conosciamo bene, perché nel 2013 la finale mondiale del tennis femminile la vinsero le azzurre a Cagliari, contro la Russia.

Ancora una volta c’è la Sardegna in vetrina, dopo il World Padel Tour e la Davis all’alba della pandemia, due anni fa. Nel salone dell’assessorato al Turismo, dicastero di Gianni Chessa, è stato il presidente nazionale della Federtennis, Angelo Binaghi (al suo fianco la capitana azzurra Tathiana Garbin) ad aprire l’incontro con la stampa: «Italia-Francia è una classica che evoca imprese storiche e personaggi leggendari. Lo è ancora di più se avviene nel mondo del tennis, che in Italia – insieme al padel – cresce di popolarità di mese in mese. Se siamo in Sardegna lo dobbiamo alla Regione e all'assessore al Turismo Gianni Chessa, che ringraziamo a nome di tutto lo sport italiano per ciò che sta facendo». Si giocherà ad Alghero «perché il sindaco Mario Conoci ha dimostrato grande sensibilità: per questo incontro avevamo bisogno di un campo veloce, come richiesto dalla nostra capitana. E ad Alghero potevano fornircelo. Da sempre in questa città c'è stata una tradizione di grande sensibilità verso il tennis».

Chessa ha allargato lo scenario: «Comunichiamo alla Sardegna e al mondo l’apertura della stagione dell’Isola dello Sport con quest’evento di grande tennis, che darà alla nostra regione un’immagine di portata internazionale. Gli investimenti che abbiamo fatto in questi ultimi anni stanno dando i frutti sperati. gli indicatori dei flussi turistici dicono che sia nel 2020 che nel 2021 la Sardegna ha avuto la maggior crescita turistica rispetto a tutto il resto d’Italia, proprio grazie a tutta una serie di eventi sportivi che abbiamo fatto». Il sindaco di Alghero promette: «Per noi è una vetrina straordinaria e sentiamo la responsabilità di rappresentare non solo la nostra città, ma l'intera Isola e quindi daremo il massimo nello sforzo organizzativo».

Le azzurre

La capitana dell’Italia Tathiana Garbin ha convocato Camila Giorgi (numero 30 WTA), Jasmine Paolini (47), Lucia Bronzetti (85), Martina Trevisan (88) ed Elisabetta Cocciaretto (239). Sarà la prima volta fra le top 100 nella sua carriera in questa settimana, per la Bronzetti, 23enne riminese, sarà anche la prima convocazione in maglia azzurra. Il capitano della Francia Julien Benneteau porterà ad Alghero Alizé Cornet (34 WTA), Clara Burnel (80) e Kristina Mladenovic (100). Caroline Garcia, infortunata, darà forfait.