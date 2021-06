Italia, ecco le rivali  

L’Iran campione del mondo Under 21 in carica a Carbonia, l’Italia vicecampione nel 2019 e vicecampione europea Under 20 a Cagliari. Il sorteggio effettuato ieri mattina a Roma (nella sede della Federvolley) ha stabilito le quattro squadre per ciascuno dei quattro gironi preliminari del Campionato Mondiale Under 21 maschile, che sarà organizzato congiuntamente da Italia e Bulgaria e si svolgerà dal 23 settembre al 3 ottobre prossimo. L’Isola ospiterà due gironi e la fase finale della rassegna iridata, che si giocherà tra Cagliari (PalaPirastu) e Carbonia, che ha sostituito Olbia per l’indisponibilità del GeoPalace.

Gli avversari

Gli azzurrini di Angiolino Frigoni sono alla ricerca del primo oro nella manifestazione dopo quattro argenti e due bronzi: Cercheranno di sfruttare il fattore campo, nell’auspicio che il pubblico possa gremire il palazzetto come ha fatto in tutte le occasioni in cui la grande pallavolo è sbarcata nell’Isola. Ieri hanno conosciuto due delle tre avversarie. Nella Pool A (che si svolgerà a Cagliari) sfideranno Egitto, Repubblica Ceca e una squadra ancora da decidere che sostituirà la rinunciataria Corea del Sud.

A Carbonia, sede della Pool C, saranno invece di scena gli iraniani, vittoriosi nel 2019 in Bahrein, che affronteranno Argentina, Marocco e Belgio. Le più forti si sfideranno nella fase finale, sempre in Sardegna, dove le due migliori, il 3 ottobre, si disputeranno la finalissima con in palio il titolo mondiale.

Queste le quattro pool con le rispettive sedi.

Pool A (a Cagliari): Italia, Egitto, Repubblica Ceca, più una in sostituzione della Sud Corea.

Pool B (a Sofia): Bulgaria, Cuba, Bahrein, Polonia.

Pool C (a Carbonia): Iran, Argentina, Marocco, Belgio.

Pool D (a Sofia): Russia, Brasile, Camerun, Canada.

RIPRODUZIONE RISERVATA