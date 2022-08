Italia, è un test “olimpico” 

È solo un'amichevole di lusso in preparazione alle Qualificazioni per il Mondiale 2023 e il girone di Eurobasket 2022 ma fa tornare subito in mente l'Olimpiade di Tokyo: 84-75 per la Francia che poi avrebbe conteso la medaglia d'oro agli Usa. Stasera all'Unipol Arena di Bologna (20.30 su Sky Sport) l'Italia affronta i transalpini. «Una delle tre squadre più forti del mondo», dice il ct Gianmarco Pozzecco, ex Dinamo e Milano. Lo fa con due sardi tra i 15 rimasti: il play sassarese Marco Spissu, neo acquisto della Reyer Venezia, e l'ala olbiese Gigi Datome, campione d'Italia con Milano.

Il coach Pozzecco ha tolto dal gruppo i due più giovani: il play Matteo Spagnolo e l'ala Gabriele Procida. «Hanno talento pazzesco, avranno altre occasioni». In previsione di un agosto e un settembre decisivi sui due fronti internazionali, il Poz preferisce affidarsi ai giocatori più esperti, già testati a livello internazionale.

I due sardi

Il sassarese Spissu dopo un buon debutto in Eurolega con lo Unics Kazan sembra avere ritrovato la fiducia dei tempi migliori: 15 punti e 6 assist un mese fa nella vittoria sui Paesi Bassi per le qualificazioni alla Fiba Wolrd Cup 2023. In nazionale ritrova anche il suo ex compagno di squadra Achille Polonara. Come play c'è anche Pajola, senza dimenticare Baldasso e Mannion, che possono anche giocare da guardia. Di sicuro il sassarese è fra tutti quello con la migliore visione di gioco e capacità di mettere in ritmo i compagni.

Invece Gigi Datome è a 10 punti dai 1600 in una nazionale dove è appena rientrato dopo tre anni di digiuno. «La Francia ci mostrerà gli aspetti su cui fare attenzione se vogliamo fare bene all'Europeo. Troveremo squadre forti e giocare in casa è un’emozione che vogliamo vivere al più presto. Con le Olimpiadi è stato aperto un percorso e vogliamo continuare a trasmettere quel tipo si sensazioni. Il clima è ottimo e coach Pozzecco ci sta dando una grande mano, con poche regole ma da seguire in modo preciso».