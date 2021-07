Italia, è stata un’avventura fantastica 

Un cammino da ricordare. A prescindere dal risultato della finalissima di ieri, gli azzurri hanno compiuto una vera e propria impresa sportiva. Prima scalando le gerarchie del ranking e riprendendosi il posto nel gotha del calcio mondiale. Poi facendosi largo in una rassegna continentale mai così dispendiosa, a livello fisico e mentale: non è un caso che il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, abbia bocciato il format che prevede la disputa delle partite in più Paesi e non più in un’unica sede ospitante. Per la nostra Nazionale è stato un Europeo sempre in crescendo: i 3-0 alla Turchia e alla Svizzera sono stati l’antipasto, l’1-0 al Galles il sigillo al trionfo nel girone. Quindi le sfide vinte con l’Austria ai supplementari negli ottavi, con il Belgio nei quarti e con una grande Spagna ai rigori. La certezza è che l’Italia si è ripresa il suo posto tra i grandi del calcio.

