Italia, è mancato poco  

Il giorno del debutto sul parquet all'Olimpiade di Tokyo (contro l'Australia) è anche quello del saluto alla Dinamo e alla Sardegna. Marco Spissu va a Malaga per confrontarsi con la Liga Acb, il campionato più forte d'Europa. «Un treno da prendere, è il momento giusto», ha detto il play sassarese. Spissu come Polonara due estati fa. Ma questa volta va via un sassarese doc, il giocatore che con coach Pozzecco ha confermato di poter essere leader anche in serie A. Lo attende un contratto biennale (forse c'è anche l'opzione per il terzo anno), tanti fuoriclasse, magari un minutaggio meno consistente, ma il ragazzino cresciuto tifando biancoblù è abituato a conquistarsi tutto con le proprie mani e una volontà indomabile: lo ha dimostrato partendo dalla serie C e salendo un gradino per volta.

Spissu ha quindi aggiunto: «Voglio ringraziare Stefano e la società per avermi dato l’opportunità di giocare nel campionato più importante d’Europa. Sono e sarò sempre legato al mondo Dinamo, ringrazio di cuore tutti per questi quattro anni magnifici, vedervi al palazzetto è stata ogni volta un'emozione e sono sicuro lo stesso vale per voi. Spero di poter portare in alto il nome dei sassaresi e dei sardi in terra spagnola».

Clemmons

Il suo sostituto è un play Usa con passaporto kazako, classe 1996, 186cm di altezza. Anthony Clemmons ha rapidità, atletismo, ottima precisione da tre punti (52% in EuroCup col Monaco e 47% con i bosniaci dell'Igokea) e anche nell'arresto e tiro. Portato a giocare il pick and roll e quindi adatto al pivot Mekowulu.

Italia in corsa

Intanto nell'Olimpiade giapponese sconfitta onorevolissima per la nazionale di Meo Sacchetti: 83-86 contro l'Australia, che punta al podio. Spissu è partito in quintetto, senza forzare (un rimbalzo difensivo e nessun tiro) ed è uscito dopo 4 minuti, senza rientrare. La gara è stata incerta, bellissima. Nessuna delle due squadre è andata avanti per più di tre canestri. L'Italbasket è riuscita a limitare per 35' il temuto Mills ma ha patito la maggior stazza dei lunghi Baynes, Landale e Key, devastanti a rimbalzo d'attacco (+10 per gli australiani). Per Fontecchio 22 punti, per Mannion 21. Sabato (4.40) il match contro la Nigeria, sconfitta dalla Germania. Se l'Italia vince, passa il turno.

RIPRODUZIONE RISERVATA