Italia, che reazione! 

Italia 90

Porto Rico 83

Italia : Spissu 3, Mannion 21, Tonut 9, Melli, Fontecchio 21, Tessitori 4, Ricci 6, Abass 2, Moraschini ne, Vitali 3, Polona- ra 21, Pajola. All. Sacchetti.

Porto Rico : Pineiro 8, Conditt 9, Browne 16, Gandia 3, Diaz 2, Parker-Rivera, Andujar 11, Sosa 3, Gian Clavell 24, Ortis 7, Toro-Barea ne, Gilb. Clavell. All. Casiano.

Arbitri : Rosso (Fra), Bermudez (Mes) e Ylmaz (Tur).

Parziali : 18-24; 37-44; 64-58.

L'Italia batte Porto Rico 90-83 ed evita la semifinale contro la Serbia. Gli azzurri di Meo Sacchetti (che si sono inginocchiati per sostenere il Black Lives Matter) giocheranno domani contro la Repubblica Dominicana. Il successo è arrivato dopo un primo tempo in sofferenza (-17) grazie al trio Polonara-Mannion-Fontecchio: 21 punti a testa, ma l'ala ex Dinamo ora al Fenerbahce ha aggiunto 11 rimbalzi, Fontecchio 6 rimbalzi, mentre Mannion oltre ai 6 assist una grande difesa sul play Browne, di Trento, devastante nel primo quarto di gara. Non male Marco Spissu considerato che ha recuperato dopo l'infortunio muscolare di 10 giorni fa: 3 punti (0/3 nelle triple) e 3 assist, regia pulita, sofferenza in difesa, utilizzo in quintetto base e poi per brevi tratti vista la condizione non ottimale.

Cronaca

Apertura biancoblù con tripla di Polonara su assist del play sassarese che segna poi dopo un bel taglio. Porto Rico ha grande atletismo, Browne fa sfracelli e l'Italia «sembra con una marcia in meno» come rileva il ct azzurro al time out: 15-24 al 9', -17 al 17'. La svolta con l'ingresso di un altro ex del Banco, il centro Tessitori, che dà gioco interno a un'Italia troppo sbilanciata nel tiro da oltre l'arco e in sofferenza per la serata negativa di Melli (0/6 al tiro). Tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo gli azzurri difendono meglio (48-51). La formazione caraibica riprende quota ma il terzetto Mannion-Polonara-Fontecchio è scatenato: sorpasso 59-58. Entra l'ennesimo ex Dinamo, Vitali, Spissu gli regala un assist come a Polonara: +9. Porto Rico prova a rientrare un paio di volte ma non riesce a pareggiare e l'Italia chiude la gara.

Dinamo

Oggi conferenza stampa. La Dinamo non ha specificato il tema, probabile che serva a presentare il nuovo coach, vale a dire Demis Cavina, che rientra dopo 12 anni a Sassari. Dovrebbe avere come vice Giacomo Baioni (da Brescia, ma già al Banco qualche anno fa) vista la partenza dell'assistente di Pozzecco, Edoardo Casalone.

RIPRODUZIONE RISERVATA

I Phoenix Suns eliminano i LA Clipppers e dopo 28 anni raggiungono la finale:

sfideranno Atlanta (con Gallinari) o Milwaukee.