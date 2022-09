Italia, bisogna partire bene 

I pronostici sono tutti per l'Italia, proprio per questo la gara d'apertura di EuroBasket contro l'Estonia è la più insidiosa dal punto di vista psicologico. Si scende in campo alle 21 al Mediolanum Forum di Assago, campo che il ct Gianmarco Pozzecco ha praticato sino a due mesi e mezzo fa come vice di Messina nella squadra che ha vinto lo scudetto. Stesso motivo per cui è avvantaggiato l'olbiese Gigi Datome assieme agli altri cinque compagni di club: Melli, Ricci, Biligha, Baldasso e il neo acquisto Tonut. Mezza nazionale è targata Milano. Quattro sono ex della Dinamo, perché oltre al Poz ci sono il sassarese Spissu (ha firmato per Venezia), Polonara (Efes Pilsen, in Turchia) e Tessitori (da Bologna a Venezia) che è stato richiamato dopo l'infortunio a Gallinari.

Nel girone C sono inserite anche Grecia, Croazia, Ucraina e Gran Bretagna, in ordine discendente di pericolosità. Passano alla fase finale le prime quattro formazioni sulle sei di ogni girone. La qualificazione degli azzurri sembra scontata, ma per evitare gli incroci più pericolosi con l'altro girone (il D), appare chiaro che bisogna cercare di arrivare il più in alto possibile in classifica per superare gli ottavi.

Estonia

Oltre ai precedenti casalinghi tutti per l'Italia, va sottolineato che l'Estonia nelle ultime quattro gare ufficiali ha incassato solo sconfitte: -31 contro la Germania, -19 contro Israele, -21 contro la Slovenia e -8 contro la Finlandia. Le due nazionali si sono affrontate nelle fasi di qualificazione: successo dell'Italia di Sacchetti all'andata per 87-81 e vittoria estone dopo un supplementare per 106-105 (nonostante i 16 punti e 6 assist di Spissu) al ritorno nella bolla di Pern. La squadra di coach Toijala schiera l'ex Pesaro Drell e l'ex Varese Siim-Sander Vene. È priva invece dell'ala di Sassari Treier, per infortunio al gomito destro.

Formazione Italia : Spissu, Mannion, Biligha, Tonut, Melli, Fontecchio, Tessitori, Ricci, Baldasso. Polonara, Pajola, Datome.