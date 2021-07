italia, adesso si fa dura 

Italia 80

Nigeria 71

Italia : Fontecchio 12, Gallinari 3, Mannion 14, Melli 15, Moraschini, Pajola 4, Polonara 13, Ricci 6, Spissu ne, Tssitori 3, Tonut 10, Vitali. All. Sacchetti.

Nigeria : Achiuwa 5, Agada, Emegano, Metu 22, Nwamu, Nwora 20, Okafor 14, Okogie 2, Okpala 2, Oni 3, Udoh ne, Vincent 3. All. Brown.

Parziali : 29-17; 40-39; 56-63.

Da Atene a Tokyo: 17 anni dopo l'Italbasket approda ai quarti. Lo fa dopo aver superato la Nigeria 80-71. Solo che questa volta l'avversaria probabile sarà più dura del Porto Rico. Il sorteggio proporrà una tra Usa, Francia, Spagna o Slovenia. Tutte favorite per la finale. Gli azzurri di Meo Sacchetti potranno giocarsela con la mente libera, come fatto finora. Due vittorie su tre, una sola sconfitta, di un canestro contro l'Australia che ha chiuso in testa battendo pure la Germania.

Spissu ne

E chissà che nei quarti non ritrovi spazio e sorriso Marco Spissu, rimasto seduto in panchina nella terza partita. Non per campanilismo, ma valeva la pena provare qualche minuto sul parquet il play sassarese, soprattutto nella fase centrale del match, quando l'Italia faticava a costruire in attacco, anche perché uscito l'ottimo Pajola l'italoamericano Mannion ragionava più da guardia (grandi istinti offensivi) che da regista. Nel secondo e terzo quarto gli azzurri hanno subito un parziale di 46-27, vanificando l'eccellente primo quarto, dove con Pajola nel quintetto base e un Fontecchio ancora protagonista avevano surclassato tatticamente la Nigeria: 29-17. La nazionale africana ha grandissimo atletismo, tanti giocatori Nba, buoni tiratori da fuori: pecca nel gioco corale e nel senso della posizione.

Finale lucido

Nell'ultima frazione la squadra di Sacchetti è finita per un attimo anche a -8 prima di rialzare la testa con tripla di Ricci e iniziative spalle a canestro di Melli e persino di Fontecchio. La difesa si è rinsaldata. L'ex Dinamo Polonara è stato un leone a rimbalzo, toccando quasi tutti i palloni e togliendo rimbalzi comodi alla Nigeria: ha segnato la tripla del 70-64 al 37'. Nel finale Pajola play, Mannion in appoggio a fare il realizzatore e qualificazione saldamente nelle mani azzurre.

