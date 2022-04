Ita, sono online i biglietti per l’Isola 

Al contrario, nessuna novità per Volotea che ha già presentato la formale richiesta alla Regione di poter volare, sempre senza compensazioni e senza l'esclusiva per 12 mesi come fatto da Ita, ma solo sulle rotte dal capoluogo sardo e da Olbia per Roma Fiumicino e Milano Linate.

Sono diverse le opportunità per viaggiare ogni giorno tra la Sardegna e la Penisola, dalla mattina sino alla sera con possibilità di rientro in giornata. Le tariffe per i residenti nell'Isola e tutte le persone che vengono equiparate a questa categoria (giovani sino ai 21 anni, over 70, studenti universitari fino al compimento del 27º anno di età e disabili) partono dai 39 euro per tratta e per persona da e per Roma (56-72 euro con tasse e oneri) ai 47 euro da e per Milano (da 63 a 74 euro con tasse e oneri). Per i non residenti le tariffe variano invece a seconda del periodo salendo, secondo le prime simulazioni, sino ad oltre 147 euro per i turisti che arrivano nella settimana di Ferragosto da Roma negli scali sardi.

Ita Airways brucia sul tempo Volotea e parte in anticipo nella grande corsa alla continuità aerea. Dopo avere messo in vendita i biglietti sul circuito delle agenzie di viaggi la compagnia nata dalle ceneri di Alitalia ha reso disponibili anche online i ticket per i voli in continuità territoriale dal 15 maggio tra gli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia e gli hub di Fiumicino e Linate.

Ita Airways brucia sul tempo Volotea e parte in anticipo nella grande corsa alla continuità aerea. Dopo avere messo in vendita i biglietti sul circuito delle agenzie di viaggi la compagnia nata dalle ceneri di Alitalia ha reso disponibili anche online i ticket per i voli in continuità territoriale dal 15 maggio tra gli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia e gli hub di Fiumicino e Linate.

L’offerta

Sono diverse le opportunità per viaggiare ogni giorno tra la Sardegna e la Penisola, dalla mattina sino alla sera con possibilità di rientro in giornata. Le tariffe per i residenti nell'Isola e tutte le persone che vengono equiparate a questa categoria (giovani sino ai 21 anni, over 70, studenti universitari fino al compimento del 27º anno di età e disabili) partono dai 39 euro per tratta e per persona da e per Roma (56-72 euro con tasse e oneri) ai 47 euro da e per Milano (da 63 a 74 euro con tasse e oneri). Per i non residenti le tariffe variano invece a seconda del periodo salendo, secondo le prime simulazioni, sino ad oltre 147 euro per i turisti che arrivano nella settimana di Ferragosto da Roma negli scali sardi.

Al contrario, nessuna novità per Volotea che ha già presentato la formale richiesta alla Regione di poter volare, sempre senza compensazioni e senza l'esclusiva per 12 mesi come fatto da Ita, ma solo sulle rotte dal capoluogo sardo e da Olbia per Roma Fiumicino e Milano Linate.

L’appello

Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, si è inserito sulla scottante questione della continuità territoriale con un’interpellanza al Governo. «Questa volta è l'Italia che deve richiamare l'Unione Europea al rispetto dei suoi regolamenti e dei suoi principi», spiega il parlamentare. «Le interpretazioni sempre più restrittive di Bruxelles delle norme sui collegamenti aerei in continuità non tengono conto di un dato oggettivo: la Sardegna è un'isola. E un'isola ha necessità di un diritto alla mobilità, da cui discende anche il rispetto di tutti gli altri: diritto al lavoro, libertà di impresa senza che il mercato sia limitato dai costi dei trasporti, diritto di stabilimento, diritto alla salute etc. Tutti questi diritti e queste libertà sono ora compressi da un sistema di collegamenti del tutto insufficiente».

In stallo

Il rappresentante di Forza Italia ha anche ricordato gli anni in cui era presidente della Regione: «Nel 2013 varammo una continuità aerea che garantiva gli sconti per i residenti e 9 mesi l'anno anche per i nostri emigrati e per chiunque volesse raggiungere la nostra isola perché il fine è quello di collegare territori e di garantire la libera circolazione di persone e merci a costi accessibili. Per i non residenti era previsto anche un tetto che limitava gli aumenti indiscriminati durante la stagione estiva. La nuova continuità territoriale invece è ridotta ai minimi termini proprio a causa dei paletti ingiustificati imposti da Bruxelles. Non c'è più la tariffa unica e sono state tagliate le frequenze».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata