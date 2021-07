Ita, decollo a ottobre tra le polemiche 

La “nuova” Alitalia è pronta a decollare a metà ottobre. “ITA” sarà una compagnia che nasce più snella ma determinata a consolidare la posizione sul mercato entro il 2025. Attività che non potranno prescindere dalle operazioni sugli scali sardi. Il nuovo piano industriale arriva al termine di un lungo confronto con la Commissione Ue sul tema della discontinuità aziendale. Il vettore non dovrà avere quasi nulla in comune con la società attualmente in amministrazione straordinaria. La trattativa ha già riservato alcune certezze: una su tutte riguarda le Millemiglia. ITA non potrà infatti presentare offerte per acquisire il programma fedeltà.

Dubbi

Le incognite sulla rotta sono numerose. Evidenze che non hanno fatto perdere l’ottimismo a Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture: «Sarà una compagnia più piccola ma con prospettive di sviluppo».

A ottobre ci sarà un piano di volo da scrivere su un foglio bianco. Il nuovo vettore avrà circa 2.750 dipendenti, un quarto degli attuali 10.500, e il personale dovrà inoltre essere riassunto con stipendi più bassi. Previsioni al ribasso anche per la flotta: il 15 ottobre ci saranno a disposizione 52 aerei. E sul lungo raggio, il settore di mercato con i margini più elevati, si potrà contare solo su sette velivoli. Già dal 2022 sono però previsti investimenti sugli aerei. Uscite di cassa che non impediranno di raggiungere il pareggio operativo entro il 2023. Questo nonostante una drastica cessione di slot su Fiumicino, Linate e Malpensa.

Reazioni

I sindacati promettono una stagione di lotte. Fabrizio Cuscito, segretario nazionale Filt-Cgil, è netto: «Siamo di fronte a una situazione di estrema criticità. Si chiede ai lavoratori l'ennesimo sacrificio di fronte a prospettive incerte». I lavoratori di Cub e Usb si riuniranno in assemblea martedì: «Un investimento pubblico che produce migliaia di licenziamenti e tagli inaccettabili». ITA ha avviato l'istruttoria Enac per il rilascio del Certificato di operatore aereo. La settimana prossima i soci dovranno autorizzare un aumento di capitale da 700 milioni di euro. Dotazione per partecipare alle gare bandite dalla vecchia compagnia. Il piano prevede di vendere il primo biglietto a Ferragosto.