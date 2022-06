«Ita assume solo under 35? Una beffa» 

Parole che non placano gli animi dei 600 lavoratori in Sardegna (su 1453 esuberi totali di Air Italy). «A oggi nessun dipendente ex Meridiana lavora con Ita», taglia corto Arnaldo Boeddu, segretario regionale Cgil Trasporti. «Pertanto sarebbe una beffa se fosse vero che la newco Ita Airwais starebbe procedendo con l’Alitalia a reclutare personale con un’età massima di 35 anni». Boeddu se ne accerterà oggi stesso di persona («andrò a Roma per approfondire quanto sta girando nell’Isola») ma, intanto, ricorda che il sindacato non mollerà la presa sul progetto di un unico bacino di lavoratrici e lavoratori ex Alitalia ed ex Air Italy dal quale Ita dovrà attingere per reclutare nuovo personale». Non deve accadere, insomma, che i dipendenti dell’ex compagnia sarda Meridiana, senza copertura della cassa integrazione e da gennaio senza alcuna forma di sostegno, pur essendo quelli che hanno sempre garantito la continuità territoriale, ricevano un trattamento penalizzante rispetto ai colleghi ex Alitalia.

Ieri mattina ritorna un po’ la calma, dopo una nottata di interlocuzioni, da un capo all’altro Sardegna-Lazio, che sembra aver dato i suoi frutti. L’annuncio, infatti, è sul sito ufficiale della compagnia di bandiera – chiarisce un sindacalista – ma del requisito dell’età non c’è più traccia. Che Ita, travolta dalla carica di proteste della sera prima, l’abbia cancellato? Dalla compagnia di bandiera fanno sapere che quello «è un annuncio di tanto-tanto tempo fa», di quando Ita Airwais, «startup, si mette alla ricerca di giovani talenti». Al momento si conferma che sono circa 2500 gli assunti in carico alla nuova società e che c’è un piano di sviluppo per il quinquiennio 2021-2025. Non ci sarebbe - dicono da Roma – alcun bando aperto.

Tutto inizia con gli screen shot fatti girare su WhatsApp, di cellulare in cellulare. E poi con i sindacati, letteralmente presi d’assalto da messaggi infuocati e telefonate d’angoscia in piena notte. L’allarme parte dalla Sardegna ma rimbalza a Roma: Ita vuole assumere solo under 35, l’età massima richiesta ai candidati che vogliono farsi avanti. Vorrebbe dire che i lavoratori licenziati di Air Italy, da gennaio senza alcuna forma di sostegno al reddito e ancora in attesa di ricevere la Naspi, verrebbero tagliati fuori.

Il giallo

I sindacati

«Intervenga la Regione»

Boeddu ritiene che «la Giunta regionale non può più sottovalutare quest’aspetto, anche per non vanificare i progetti messi in atto finora per evitare che il personale Air Italy perdesse abilitazioni e certificazioni: in attesa di verificare tutti gli aspetti, ricordo che nel prossimo bando di gara devono esserci clausole di premialità per incentivare le compagnie, che si faranno avanti, ad assumere il personale oggi disoccupato». Sul caso interviene anche Roberto Li Gioi, vice presidente della commissione Trasporti, che ha seguito la vertenza sarda fin dall'inizio. «La Regione non sta vigilando, alle rassicurazioni e alle promesse non è seguita nessuna azione concreta per la tutela dei lavoratori licenziati», denuncia il consigliere regionale M5s. «Il Governo deve garantire ai lavoratori Air Italy, anche con una norma apposita, le stesse tutele garantite ai dipendenti di Alitalia». Voler assumere (se fosse vero) under 35 vorrebbe dire, inoltre, che la Sardegna dovrà «fare a meno di professionalità con vasta esperienza. Solinas e l'assessore al Lavoro non possono continuare a ignorare il dramma che coinvolge tantissime famiglie galluresi».

Aspettative deluse

Un emendamento al decreto Milleproroghe, presentato dalla deputata Pd Romina Mura, è stato disatteso: «Aveva dato speranza ai lavoratori – conclude Li Gioi – ma purtroppo alla luce di quanto sta accadendo non è stato minimamente considerato».

