Istruttore ustionato al volto 

Stava facendo pulizie nel suo terreno di Girasole quando una fiammata di ritorno lo ha investito ustionandolo al volto e alle braccia. Soccorso da un conoscente, richiamato sul posto, Pietro Granata, 38 anni, istruttore sportivo di Santa Maria Navarrese, è stato dapprima portato a Lotzorai e dopodiché trasferito in elicottero al Centro ustioni dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni sono gravi ma stabili: Granata non ha mai perso conoscenza durante i soccorsi e dal suo letto di ospedale ha pure rassicurato parenti e amici che lo hanno chiamato.

Il fatto

L’incidente è successo ieri, poco prima di mezzogiorno. Pietro Granata, un passato da giocatore della Baunese e attualmente istruttore di nuoto nella piscina di Lotzorai, aveva raggiunto di buon’ora il suo terreno alla periferia di Girasole. Voleva ripulirlo dalle erbacce e si era messo al lavoro. Secondo le prime ricostruzioni stava alimentando il fuoco con la benzina quando la fiammata di ritorno lo ha investito al volto, raggiungendolo anche alle braccia e in parte al torace. Chi era con lui ha chiamato un amico chiedendo di raggiungerli per prestare soccorso. Raggiunto al terreno, Pietro Granata ha spiegato all’amico cosa fosse accaduto e insieme sono andati dal medico a Lotzorai per un primo controllo. Poi hanno raggiunto la piscina e negli stessi istanti è partita la richiesta d’intervento alla centrale operativa del 118 che, anche alla luce della dinamica dei fatti, ha provveduto a inviare a Lotzorai l’elicottero dell’Areus. Il ferito, sebbene tramortito dal dolore, è sempre rimasto vigile e cosciente anche durante le operazioni svolte dal personale del 118.

Il ricovero

L’elicottero è atterrato in uno spiazzo a poca distanza dall’impianto sportivo e Pietro Granata è stato trasferito al Centro ustioni di Sassari dove i medici hanno provveduto a effettuare i primi trattamenti delle lesioni provocate dalle ustioni. Il ferito ha riportato ustioni di primo e secondo grado al volto, alle braccia, soprattutto a quello destro, e al torace. Dopo il ricovero ha potuto rassicurare sulle sue condizioni rispondendo alle telefonate delle persone a lui più vicine.