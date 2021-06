Istigavano all’odio contro gli ebrei,  dodici gli indagati  

Propagandavano idee naziste e antisemite sulla rete, servendosi di video e immagini dal contenuto fortemente razzista, arrivando a negare l’esistenza stessa dell’Olocasusto e della Shoah. Non solo: istigavano apertamente a commettere azioni violente, veri e proprie spedizioni punitive contro gli ebrei e gli extracomunitari. In dodici sono finiti sotto inchiesta. Uomini e donne tra i ventisei e i 62 anni, tre dei quali residenti a Cagliari e Sassari.

Accuse pesanti per i militanti di estrema destra appartenenti – secondo i carabinieri – a un'organizzazione chiamata Ordine Ario Romano. Sono finiti al centro di una complessa indagine del Ros e della procura di Roma che ha portato all'emissione di altrettante misure cautelari dell'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria.

Ipotesi investigativa

Secondo gli investigatori dell’Arma, il sodalizio era intenzionato a pianificare per poi mettere in atto anche un'azione contro una struttura della Nato per mezzo di ordigni esplosivi artigianali confezionati attraverso istruzioni reperite sul web e con la collaborazione di alcuni militanti appartenenti a omologhi gruppo stranieri attivi in Portogallo.

Le città

Oltre a Cagliari e Sassari l’organizzazione smantellata dal Reparto anticrimine dei carabinieri e dalla Procura delle Repubblica aveva una sua presenza concreta e militante a Frosinone, Latina, L’Aquila, Milano e Cosenza. Gli inquirenti hanno individuato in particolare due pagine Facebook e una community VK riconducibili alla sigla "Ordine Ario Romano", oltre ad un gruppo WhatsApp denominato Judenfreie Liga Oar. L’accusa per i dodici militanti è quella di appartenere a un’associazione finalizzata alla propaganda e all'istigazione per motivi di discriminazione etnica e religiosa.

Numerosi sono stati i post e i contenuti multimediali offensivi rilevati dal Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri grazie anche al lavoro di ricerca svolto dal Reparto Indagini Telematiche, l’unità specializzata nelle investigazioni telematiche e sul web, che ha ricostruito la rete relazionale e le abitudini social del gruppo. Contestualmente alle misure cautelari, sono state eseguite numerose perquisizioni su tutto il territorio nazionale.

Miss Hitler

Tra i dodici indagati dalla Procura di Roma, spiccano i nomi del cagliaritano Daniele Inzaina di 34 anni e del sassarese Mario Marras di 41 anni, già finito alla ribalta delle cronache nel 2007 perché indagato, insieme ad altre persone, per aver promosso un movimento che si rifaceva al partito fascista. L’altro sassarese è un giovane di 26 anni. Ma nella lista c’è anche una donna: Francesca Rizzi, nota per aver partecipato, due anni fa, tra l’altro vincendolo, al concorso Miss Hitler. Una vera e propria gara interamente svolta nel social network Vk. Anche lei, raggiunta dal provvedimento dell'obbligo presentazione all'autorità giudiziaria, fa parte del gruppo antisemita “Ordine Ario Romano” a cui i pm romani coordinati dal procuratore Michele Prestipino, contestano il reato di associazione a delinquere finalizzata alla propaganda e all'istigazione per motivi di discriminazione etnica e religiosa.Rizzi, secondo l'accusa, aveva cercato contatti con il gruppo estremista portoghese “Nova Ordem Social”.

