Israele sferra l’attacco a Gaza 

TEL AVIV. «Truppe di cielo e di terra dell'esercito israeliano stanno attualmente attaccando nella Striscia di Gaza». Poco prima di mezzanotte l’esercito di Netanyahu ha annunciato l’attacco decisivo dopo che con il passare della giornata Israele aveva ammassato le truppe al confine con Gaza e richiamato altri riservisti informando che i piani per un ingresso via terra nella Striscia erano già pronti.

Dall’annuncio all’azione sono passate poche ore. «Ho detto che avremmo fatto pagare un prezzo molto alto ad Hamas. Lo facciamo e continueremo a farlo con grande intensità. L'ultima parola non è stata detta e questa operazione proseguirà per tutto il tempo necessario», ha scritto il premier israeliano Benyamin in un messaggio pubblicato su Twitter dopo l'ingresso a Gaza di truppe di terra israeliane.

La guerra con Hamas - che è continuata incessantemente con il lancio di razzi su Tel Aviv e vicino agli aeroporti israeliani - è scivolata ormai in uno scontro diretto sul campo azzerando, al momento, le chance di un cessate il fuoco.

Il fronte interno

L’unico deterrente ad una invasione di terra sarebbe potuta essere la grave situazione interna di Israele, con le violenze tra ebrei ed arabi. Che l'ingresso diretto a Gaza fosse comunque un’opzione lo aveva confermato il portavoce militare Hudai Zilberman, spiegando che le truppe ammassate al confine «si stanno preparando, stanno studiando il campo ed entreranno in azione quando sarà deciso». Nel frattempo, dopo le 5 mila unità dei giorni scorsi, l’esercito ha disposto il richiamo di altri 7 mila riservisti, privilegiando esperti di Iron Dome e di intelligence, lasciando fuori fanteria e truppe corazzate che sono già schierate sul fronte di Gaza.

Colpita l’intelligence

Finora dalla Striscia sono piovuti su Israele circa 1.600 razzi, anche di nuova concezione, accompagnati dalla novità dei droni esplosivi. Razzi che hanno bersagliato il sud e le zone centrali del Paese. L'aviazione ebraica ha risposto con circa 600 attacchi, soprattutto contro la catena di comando e di intelligence di Hamas e della Jihad e contro i lanciatori di missili anti tank: 60-70 i miliziani uccisi, secondo i militari. In particolare è stata centrata una struttura dei servizi di Hamas con «dozzine di terroristi operativi» all’interno. Un edificio, hanno spiegato i militari, che serviva come comando principale per la sua rete di sorveglianza. Il bilancio del ministero della Sanità di Gaza è salito a 87 morti (compresi 17 bambini e 7 donne), con quasi 500 feriti. Hamas, sottolineano gli esperti, sta mostrando una crescente e innovativa capacità di fuoco, usando tra l'altro i nuovi razzi Ayash250, che avrebbero una gittata di 250 chilometri. Sono quelli lanciati verso l’aeroporto internazionale Ramon, inducendo le maggiori compagnie aeree europee e statunitensi a sospendere i voli per l'aeroporto Ben Gurion almeno fino a domani.

Cacce all’uomo

Ma a preoccupare la leadership israeliana sono anche le violenze che da giorni infiammano le città, con cacce all’uomo tra ebrei e arabi e tentati linciaggi da entrambe le parti. Il ministro della Difesa Benny Gantz ha quindi ordinato "un massiccio rinforzo" delle forze di polizia nel tentativo di raffreddare "gli attacchi contro civili ebrei ed arabi».

