Israele-Gaza, tregua lontana 

Gaza. Una settimana di guerra e la tregua non si vede. Ma il presidente americano Joe Biden torna in campo, con una nuova telefonata al premier Benyamin Netanyahu mentre il conflitto va avanti tra ondate di razzi su Israele e pesanti attacchi alla Striscia. Attacchi che hanno martellato - con nuove vittime - la rete di tunnel segreti di Hamas e colpito 9 abitazioni dei suoi comandanti, uccidendo Hussam Abu Harbid, capo della Jihad islamica nel nord della Striscia e mente dei lanci. E intanto gli Usa chiedono a Israele di precisare la giustificazione dell'attacco alla Torre dei media a Gaza City dove erano ospitate le sedi dell'Associated Press e di Al Jazeera.

Diplomazie al lavoro

L'intensa pressione diplomatica non è riuscita finora a spegnere il fuoco del conflitto. L'America ha bloccato per la terza volta una possibile dichiarazione del Consiglio Onu in quanto non aiuterebbe gli sforzi diplomatici per porre fine all'escalation mentre il segretario di Stato John Blinken è tornato a insistere con forza sul fatto che israeliani e palestinesi fermino subito lo scontro. L'inviato di Biden a Gerusalemme e Ramallah, Hadi Amr ha incontrato - nella prima volta da mesi per un funzionario Usa - Abu Mazen che ha chiesto agli Usa di intervenire «per mettere fine alle aggressioni di Israele contro i palestinesi e avviare sforzi per raggiungere una soluzione politica».

Accuse da Ankara

Il presidente egiziano al Sisi insieme a quello francese Emmanuel Macron hanno invocato la fine delle ostilità mentre da Ankara il presidente turco Erdogan ha accusato Biden di «avere mani sporche di sangue per il suo sostegno a Israele» ribadendo che non farà un «passo indietro nel sostegno ai palestinesi». Netanyahu ha sentito Angela Merkel riaffermando che Hamas «sta compiendo un doppio crimine di guerra: lancia razzi sui civili e usa i suoi cittadini come scudi umani».

I morti

Il bilancio delle vittime a Gaza - in piena emergenza umanitaria - continua a salire: secondo i dati sono circa 200, 58 bambini sotto i 18 anni. Sono morti 2 medici con le famiglie: uno è Ayman Abu al-Aouf, capo del dipartimento di medicina interna dell'ospedale Shifa, noto anche a livello internazionale, e i suoi 5 figli. Alle vittime di Gaza, l’Anp somma quelle del blitz nei territori palestinesi e a Gerusalemme est, per un totale di 220 morti.

