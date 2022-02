Isole ecologiche nei punti strategici del centro storico 

L’angoscia dell’umido da smaltire a tutti i costi prima di una partenza, dimenticarsi di conferire il vetro e la plastica nei giorni giusti. Le preoccupazioni dei cagliaritani sulla raccolta differenziata presto diminuiranno. L’assessorato all’Ambiente ha in programma la realizzazione di isole ecologiche sistemate nei punti strategici del capoluogo. Un servizio integrativo – fa sapere l’assessore Alessandro Guarracino – a disposizione dei residenti, in particolari situazioni, fuori dall’orario previsto. In sostannza, un sistema di conferimento esclusivo alternativo al porta a porta.

La mappa

In funzione a parametri oggettivi, i tecnici comunali di via Ampere hanno deciso di sistemare 15 ecoisole modulari, come quelle realizzate al mercato civico di San Benedetto, soprattutto nei quartieri storici e nelle zone distanti dall’ecocentro di Sant’Elia o da quello di via San Paolo, in fase di costruzione, che sarà disponibile entro breve tempo.

Il programma di potenziamento è partito all’inizio dell’anno con l’allestimento di due isole ecologiche in piazza Michelangelo (di fronte alla mensa universitaria e all’altezza di via Cavaro). «Le prossime due saranno installate entro la primavera in piazza Giovanni XXIII», afferma l’assessore Guarracino. La tabella di marcia prevede poi la sistemazione entro l’estate di un’isola ecologica nel quartiere di Castello, nel cortile di Palazzo Regio, nell’area di proprietà della Città metropolitana che confina con piazza Dell’Indipendenza (nei pressi dell’ascensore). «Proseguiremo con il posizionamento di due isole ecologiche in piazza Repubblica, a San Michele (2), Stampace (2) Genneruxi (1), Marina (1) La Palma (1), Poetto (1) e Pirri (1)», precisa l’assessore. «Contiamo di concludere l’installazione entro l’anno prossimo».

Nessun overbooking