Isolati dal “cancello” chiuso 

A novembre saranno due anni e mezzo che alcune centinaia abitanti e i titolari di una dozzina di attività economiche, fanno i conti con l’isolamento, fatto di percorsi allungati di chilometri per raggiungere il centro del paese distante, se non fosse per quei “cancelli”, come nel paese chiamano da sempre il passaggio a livello abbassati definitivamente, solo qualche decina di metri. L’isolamento, causato dalla chiusura definitiva del passaggio a livello di via Serra, all’altezza della stazione ferroviaria, è ormai diventata un’abitudine.

L’idea

Nel Municipio si lavora per realizzare il sogno: un tunnel, o in alternativa, un cavalcaferrovia, per riunificare le due parti di Villasor. «Siamo in una fase di attesa ma ci stiamo muovendo in modo diretto per la realizzazione di un progetto esecutivo che aprirà la strada alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera che porrà fine all’isolamento fisico di molti abitanti e aziende», dichiara il sindaco Massimo Pinna. Sul tavolo del primo cittadino, al momento, il progetto di fattibilità del sottovia ferroviario redatto dal capo dell’area tecnica del Comune Paolo Cappai. Un’opera, il sottovia, non contemplata nella progettazione del raddoppio della linea ferroviaria, e che l’amministrazione di Villasor cerca ora con decisione. «Abbiamo mandato il carteggio al ministero per la conferma del contributo concesso al Comune per la progettazione del sottopasso ferroviario carrabile», continua Pinna.

Tunnel o cavalcaferrovia

A dare la risposta saranno anche gli studi idrogeologici sulla zona, in sostanziale depressione rispetto al non distante fiume Mannu che sconsiglierebbe la soluzione del tunnel, a rischio allagamento. Il sindaco aggiusta la mira. «Al momento non è stato dato nessun incarico ufficiale, abbiamo un progetto di fattibilità curato dall’ufficio tecnico comunale, per un sottopasso. L’opera è importante per cui attendiamo la conferma del finanziamento per attribuire un incarico per la progettazione esecutiva per l’opera. Se si tratterà di un sottopasso o, in alternativa, un sovrappasso lo dirà anche lo studio che si sta facendo dal punto di vista idrogeologico su tutto il territorio comunale». Un altro tassello, questo, del mosaico che porterà alla realizzazione del tunnel sotto la ferrovia, in grado di superare l’isolamento tra i due settori di Villasor separati dopo la chiusura, definitiva, dei passaggi a livello. E che darebbe una risposta al malcontento di una parte della cittadina (quella ad ovest dell’abitato) con diverse decine di famiglie e la zona artigianale fatta di molte aziende produttive, isolata dal 3 giugno del 2019. La data che segnò la chiusura definitiva del passaggio a livello di via Serra, unico varco per l’attraversamento dei binari, sostituito da due cavalcaferrovia realizzati però fuori dell’abitato.