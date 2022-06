«Isola più povera e spopolata» 

A incidere negativamente anche le dinamiche della popolazione, che determinano poi lo sviluppo economico. Nel periodo 1996-2019, «mentre la popolazione del Nord è cresciuta del 9,3%, il numero di abitanti del Mezzogiorno si è ridotto del 2%», si legge nel report. In Sardegna nello stesso periodo la contrazione dei residenti è stata del 2% e del 2,6% negli ultimi due anni. Se si continua così sarà sempre più difficile trovare personale per le imprese, perché diminuisce la popolazione attiva. Infatti, gli occupati nell’ultimo anno sono stati 579 mila, circa 25 mila in meno rispetto al 2019. E si stima che quest’anno si arriverà a quota 599 mila, quindi sempre al di sotto del livello pre pandemia, con un calo nel bienno 2020-2022 dell’1%. Di questo risentono anche i consumi: la Lombardia e il trentino Alto Adige hanno una quota di consumi sul Pil di circa il 52% (in altri termini consumano la metà di quello che producono) mentre nell’Isola la quota prevista per l’anno in corso è del 72,6%.

Il report sulle economie regionali presentato a Roma all’assemblea nazionale di Confcommercio non lascia scampo: la pandemia non ha attenuato le differenze tra il Nord e l’Isola, anzi le ha acuite. Non fosse altro che ai dati economici si aggiungono anche quelli demografici. La nostra regione sta sicuramente meglio rispetto ad altre aree del Sud ma non mostra le performance di certe zone, seppur piccole come la Basilicata, che negli ultimi vent’anni ha visto migliorare decisamente la sua economia. Lo dicono i numeri: il Pil pro capite della Sardegna, tra il 1996 e il 2019 è cresciuto del 9,2%, meglio di Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Ma la piccola Basilicata ha visto lo stesso valore aumentare del 29,8% e nell’ultimo biennio crescere del 3,6%, contro lo 0,7% della Sardegna.

Il divario tra Nord e Sud è sempre più evidente e le differenze economiche non fanno sconti alla Sardegna. Se è vero che lo scorso anno il Prodotto interno lordo a livello nazionale è cresciuto del 6,6% e che quest’anno l’aumento sarà del 2,5%, il Pil pro capite nell’Isola è calcolato intorno a 22.700 euro per il 2022, novemila euro in meno della media nazionale e soprattutto esattamente la metà della Lombardia e della Valle d’Aosta.

La popolazione

L’assemblea

«La ripresa dei consumi sarà più lenta: solo a fine 2023 si ritornerà ai livelli pre-pandemici», ha commentato, nel corso dell’assemblea, il presidente Carlo Sangalli, indicando nell’uso dei fondi del Pnrr una strada da perseguire, così come ricordato anche dal presidente Sergio Mattarella nel messaggio inviato all’organizzazione. «La ripresa ci sarà - ha precisato Sangalli - nell’ipotesi che, entro l’autunno, si risolvano le tensioni sulle materie prime e in generale sul quadro geopolitico». Sangalli e la sua organizzazione prevedono infatti che le tensioni inflazionistiche calino nel prossimo anno, ma chiedono interventi sull’Iva per i beni di largo consumo. «Nel 2023 - ha spiegato - il Pil dovrebbe mantenersi sostanzialmente in linea con la crescita dell’anno in corso, rendendo possibile, finalmente, recuperare i livelli di attività economica registrati nella media del 2019».

Poi il leader della Confcommercio ha voluto toccare alcuni argomenti di attualità. A iniziare dai balneari: «Sulle concessioni demaniali, il tema è trovare l’equilibrio tra un’apertura del mercato e la tutela dei diritti degli attuali concessionari. Bisogna recuperare i margini di intervento possibili per valorizzare il lavoro di tante famiglie, tanti imprenditori, tra cui tante donne e tanti giovani, che chiedono soltanto giuste regole e un giusto indennizzo. Sono richieste ragionevoli». Quanto al dibattito sui livelli dei salari italiani, «bisogna fare attenzione a non scambiare tra loro cause ed effetti. La crisi di lungo corso della produttività e la debolezza della crescita sono le cause di fondo dell’andamento della dinamica salariale». Sangalli ha chiesto «un patto per costruire robuste politiche attive» fondate su competenze e formazione «come condizione strutturale di buona occupazione. Un patto che diventa così una risposta alla questione del salario minimo».

