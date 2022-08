Isola pedonale senza spettacoli 

Gianluca Piras del ristorante "A Volontà" si fa portavoce dei commercianti: «C'è fortunatamente tanta gente, l'idea è quella di permettere una passeggiata in tranquillità lungo tutto il viale, senza spettacoli e intrattenimenti, così da favorire anche lo shopping. E' un'iniziativa sperimentale che vorremmo ripetere sino al 9 settembre, se ci sarà l'afflusso e le persone risponderanno». Per l'occasione è stata emanata un'ordinanza che vieta il transito e la sosta dalle 20 alle 24, nel viale Monsignor Virgilio nel tratto tra via Cedrino e via Sarcidano. Sarà l'organizzazione a provvedere alla chiusura e al presidio dei varchi.

Ieri e questa sera invece la nuova iniziativa "Passeggiata sotto le stelle". Anche viale Monsignor Virgilio sarà pedonale sino a mezzanotte. L'amministrazione ha accolto la richiesta dell'associazione Passioni d'Ogliastra in collaborazione con i commercianti per la sperimentazione della ztl anche il venerdì e il sabato. Ma a differenza della Notte Bianca non sono previsti intrattenimenti. Solo una passeggiata lunga sino al corso Umberto come consueto per tutta l'estate isola pedonale la sera.

Un'altra Notte Bianca da tutto esaurito quella di giovedì. Tantissime persone hanno affollato il Corso Umberto e il viale Monsignor Virgilio allietati da diversi punti musicali, spettacoli danzanti e l'esibizione itinerante del gruppo folk Sant'Andrea.

Ieri e questa sera invece la nuova iniziativa "Passeggiata sotto le stelle". Anche viale Monsignor Virgilio sarà pedonale sino a mezzanotte. L'amministrazione ha accolto la richiesta dell'associazione Passioni d'Ogliastra in collaborazione con i commercianti per la sperimentazione della ztl anche il venerdì e il sabato. Ma a differenza della Notte Bianca non sono previsti intrattenimenti. Solo una passeggiata lunga sino al corso Umberto come consueto per tutta l'estate isola pedonale la sera.

Operatori soddisfatti

Gianluca Piras del ristorante "A Volontà" si fa portavoce dei commercianti: «C'è fortunatamente tanta gente, l'idea è quella di permettere una passeggiata in tranquillità lungo tutto il viale, senza spettacoli e intrattenimenti, così da favorire anche lo shopping. E' un'iniziativa sperimentale che vorremmo ripetere sino al 9 settembre, se ci sarà l'afflusso e le persone risponderanno». Per l'occasione è stata emanata un'ordinanza che vieta il transito e la sosta dalle 20 alle 24, nel viale Monsignor Virgilio nel tratto tra via Cedrino e via Sarcidano. Sarà l'organizzazione a provvedere alla chiusura e al presidio dei varchi.

L’assessora

«Dopo alcuni incontri con gli operatori e abbiamo accolto l'esigenza di permettere questa iniziativa di chiudere al traffico in via sperimentale il viale, visto il grande afflusso di pedoni, anche questo venerdì e sabato sera per garantire una passeggiata in sicurezza e in tranquillità. Un modo inoltre per apprezzarlo ulteriormente e godere di tutte le attività presenti» è il commento della consigliera con delega al Turismo Michela Iesu. Giovedì 25 agosto l'ultima Notte Bianca di agosto con musica e spettacoli.

© Riproduzione riservata