Isola in giallo o in arancione: l’attesa cresce, domani l’esito 

L’iniziativa della Sardegna trova consensi. I governatori presenti ieri nella Conferenza Stato-Regioni hanno infatti deciso di firmare la proposta di revisione del sistema di classificazione a zone, avanzata due giorni fa dall’assessore alla Sanità Mario Nieddu.

Un passo necessario perché la richiesta arrivi formalmente sul tavolo del ministro Roberto Speranza che dovrà quindi, «entro tempi brevi» sottolinea Nieddu, dare una risposta. In sostanza l’idea è quella di abolire, durante l’estate, le tre zone e avere direttive comuni per tutte le regioni.

Nuovi parametri, compresi magari anche i numeri della campagna di vaccinazione, in base ai quali si stabilisce poi l’andamento della pandemia in Italia e, nel caso di allarmi, l’ipotesi è quella di fare dei lockdown mirati, un po’ come avviene adesso quando scoppiano focolai.

«Nessuna novità» invece per la richiesta, sempre avanzata dall’assessore regionale alla Sanità, per il cambio di zona, da arancione a giallo, dell’Isola a partire da lunedì. A questo punto la decisione passa nelle mani della Cabina di regia che si riunisce domani.

Stop alle zone

La “proposta Nieddu” ieri era all'ordine del giorno della riunione della Conferenza Stato-Regioni, inserita tra quelle emendative per la conversione in legge del decreto Riaperture varato dal Governo. «L'attuale sistema di classificazione è inadeguato e il caso della Sardegna, che ha trascorso le ultime tre settimane in zona rossa e arancione con dati da zona gialla, è emblematico - ha sottolineato Mario Nieddu – E’ impensabile aprire la stagione turistica incatenati agli attuali rigidi automatismi che rischiano di decretare chiusure sulla base di parametri che spesso arrivano a descrivere un quadro epidemiologico già superato. Per la nostra esperienza ormai possiamo dire che il sistema di classificazione ha sempre inseguito il virus arrivando a decretare restrizioni quando già la situazione era in miglioramento».

«Sistema infernale»

Anche Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e virologia dell’università di Padova e consulente per la Regione della campagna di screening “Sardi e sicuri”, continua a ribadire che «Riproporre le zone gialle, quelle arancioni e rosse, è continuare con un sistema infernale. Ed è la dimostrazione che in un anno non si è trovata un’alternativa efficace e non si sono costruiti strumenti adeguati per contenere l’epidemia».

Il mistero

Il calo è lento ma costante. La curva epidemiologica in Sardegna tende verso il basso e nella settimana (dal 26 al 2 maggio) che la Cabina di regia domani analizzerà i nuovi casi sono diminuiti di oltre 300 unità rispetto al penultimo report. Secondo l’ordinanza firmata venerdì scorso dal ministro Speranza l’Isola passava dal rosso all’arancione «per un periodo di 14 giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione». Quindi sino a domenica 16.

L’assessore regionale Mario Nieddu anche ieri ha ribadito che l’Isola ha numeri da zona gialla chiedendo quindi il passaggio da lunedì in questa fascia ma la decisione verrà presa solo domani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

L'attuale sistema di classificazione è inadeguato e il caso della Sardegna, che ha trascorso le ultime tre settimane in zona rossa e arancione con dati da zona gialla, è emblematico