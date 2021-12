Isola, flop per il centro dell’artigianato 

Un edificio di circa 750 metri quadrati chiuso da anni: è l’ex centro pilota Isola di Villamar, che campeggia all’ingresso del paese, lungo la Statale 197. Sorto negli anni ’80 come centro per la tessitura, avrebbe dovuto favorire, come gli altri 17 centri analoghi in Sardegna, la salvaguardia delle tradizioni artigianali sarde. Di proprietà della Regione, lo stabile è stato utilizzato per pochi anni da una cooperativa di tessitrici, che non ha retto alla concorrenza e ha dovuto cessare l’attività. La Regione ne ha quindi concesso l’uso al Comune, ma limitatamente agli scopi per cui era nato, in particolare per la promozione dell’artigianato locale. Essendo prevista una destinazione d’uso precisa, le amministrazioni che si sono succedute hanno utilizzato l’edificio per eventi a questa legati.

Le manifestazioni

«Durante i miei ultimi mandati – afferma Pier Sandro Scano, sindaco di Villamar dal 2006 al 2016 e, prima ancora, dal 1976 al 1983 –, abbiamo fatto un intervento di manutenzione per i danni causati da un’infiltrazione sul tetto. Anche in quel caso abbiamo dovuto chiedere l’autorizzazione alla Regione. Lo abbiamo poi utilizzato, sempre previa autorizzazione, per varie attività quali mostre di prodotti di artigianato artistico». Nessun riscontro da parte degli artigiani locali, che hanno partecipato alle manifestazioni nell’edificio, ma non se la sono sentita di sfidare il mercato. «Pur avendo delle idee, abbiamo incontrato difficoltà a realizzarle. Abbiamo però impedito che l’edificio diventasse un rudere, con la speranza che prima o poi si trovi la strada giusta per valorizzarlo», conclude Scano.

Anche Fernando Cuccu, sindaco del paese fino allo scorso ottobre, non ha avuto manifestazioni di interesse da parte degli artigiani: «Non ho mai ricevuto richieste, ma c’è anche da considerare che gli artigiani locali sono ormai pochissimi. Ci sono alcuni bravi hobbisti che però non hanno manifestato l’esigenza di avere a disposizione un centro espositivo e di lavoro permanente. Avevamo l’idea di acquisire lo stabile, ma con l’arrivo della pandemia il dialogo con la Regione è scemato».

La proposta