«Isola depressa, serve la svolta giovane» 

Si definiscono “orfani politici” per l’insoddisfazione generale che nutrono verso i partiti tradizionali. Delusione che li ha spinti a creare un movimento tutto loro. Due realtà diverse, ma con un obiettivo comune: ridare dignità alla politica e ai sardi. Ieri a Cagliari è stata presentata l’associazione Evoluzione Sardegna; oggi, invece, a Sant’Anna (Oristano) si terrà l’assemblea “Sardegna chiama Sardegna”, promossa da quasi 80 under 40 provenienti da tutta l’Isola.

Tutti insieme

L’appuntamento a Sant’Anna è fissato per le 10 al Centro polivalente Padre Vaira, dove sono attese quasi 300 persone: quelle che in appena dieci giorni, grazie al passaparola e al tam-tam sui social network, hanno risposto alla chiamata degli under 40 che vogliono dare una svolta all’azione politica nell’Isola.

«Siamo lavoratrici e lavoratori autonomi o dipendenti, in cerca di occupazione, studenti e studentesse», spiegano le promotrici e i promotori di Sardegna chiama Sardegna, nelle note preparatorie dell’assemblea odierna: «Viviamo vite precarie e ogni giorno ci impegniamo per vivere la nostra terra dignitosamente, mettendo le nostre energie nelle amministrazioni locali, nell’associazionismo, nel mondo della cultura e del volontariato. Ma questo impegno non basta più».

Si tratta di giovani generazioni, quelle nate dopo il 1982, preoccupate per il loro domani e che non si sentono rappresentate dalla pur variegata offerta che attualmente compone il panorama politico regionale. E anzi, la critica nei confronti delle rappresentanze odierne dell’elettorato è esplicita, anche se non si rivolge in particolare contro qualche schieramento: «La Sardegna che ereditiamo da loro – si legge ancora negli scritti degli organizzatori – è sempre più impoverita, spopolata e depressa. Abbiamo sentito la necessità di agire concretamente, organizzando una chiamata pubblica aperta a tutti coloro che, indipendentemente da età ed esperienze pregresse vogliono immaginare e costruire una terra più giusta, sostenibile, generativa di opportunità, democratizzata e autodeterminata».