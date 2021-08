«Is Mirrionis è vivo», le proposte dei cittadini per il rilancio del rione 

Non solo tossicodipendenti e sporcizia: Is Mirrionis è un quartiere pieno di vitalità e chi la abita vuole farla rifiorire all’insegna dell’arte e della cultura, chiedendo una maggiore attenzione da parte della politica. Un appello non andato a vuoto come dimostra l’incontro del capogruppo del Psd’Az in Consiglio comunale Roberto Mura ieri nell’ex scuola elementare Emilio Lussu in via Quintino Sella con Sisinnio Zonnedda e Roberto Melis dell’Ada Cagliari, Stefano Floris, presidente della Guardia costiera ausiliaria e Francesco Seguro, referente dell’unità di strada della Croce Rossa.

Un momento di confronto per toccare con mano il parere dei residenti per le vie del rione più popoloso di Cagliari, con la più alta incidenza di anziani. L’obiettivo? Fare fronte comune, accogliere le proposte di ciascuno per renderle concrete.

Le idee

Riqualificare spazi abbandonati, rendere le piazze senza nome protagoniste di eventi all’aperto teatrali e letterari, creare una sinergia tra le tre parrocchie della zona: sono alcuni degli obiettivi per un quartiere che si ribella ai pregiudizi che gravano su di esso e vuole rendersi protagonista di un cambiamento che coinvolga sia gli anziani che i giovani. «Viviamo qui da cinquant’anni e ci sentiamo abbandonate. Nessuno ha mai ascoltato il nostro parere», lamentano Lucia, Mariangela e Simonetta dai balconi di via Enrico Serpieri. «Troppi terreni abbandonati, sterpaglie in cui i tossicomani si nascondono per bucarsi. Bisogna rendere l’ambiente pulito, sarebbe un primo passo importante».

Quest’anno molteplici sono state le iniziative: la mostra “Periferia sospesa tra sogno e immaginazione”, organizzata dalla “Casa del Quartiere”, per il recupero dell’ex scuola popolare di Is Mirrionis, l’aiuto alle fasce più deboli della parrocchia di Sant’Eusebio con “La bottega della solidarietà”, l'incentivo alla lettura della associazione Antonio Gramsci con “Te lo regalo se vieni a prenderlo”. «La strada è lunga ma l’entusiasmo non manca, come il supporto della Giunta», dice Roberto Mura. «Bisogna organizzare più incontri con le associazioni, fare squadra e rendere partecipe chi abita il quartiere: dai bambini della Italo Stagno e l’asilo in via Serbariu, agli studenti universitari sino agli anziani. Le periferie sono posti vivi e spetta a noi renderli speciali».

