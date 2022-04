Is druccis de scroccia eccellenza italiana 

Nasce come dolce delle principali feste: Natale, Pasqua, battesimi, matrimoni. Per le cerimonie non mancava mai nelle case dei quartuccesi, e oggi non è raro trovarlo nelle pasticcerie locali durante tutto l’anno. La cappa in croce, nella lingua locale “Is druccis de scroccia”, ha un’anima di mandorle racchiusa in un guscio di pasta di zucchero modellato con forme di frutta, pesci e foglioline grazie all’aiuto di una tavoletta di legno intagliata: ora è entrata a far parte dei “Prodotti agroalimentari tradizionali”, l’elenco delle eccellenze italiane dalla produzione limitata legata a un territorio e alla sua storia.

Una lunga tradizione

«In passato le tavolette venivano date in dono alle spose, facevano parte del loro corredo coi ricami e tutto il resto», spiega Anna Chiara Loi, presidente della Pro Loco, «questo dolce ha una tradizione molto antica, ognuna di noi ha imparato a prepararlo fin da bambina a casa guardando le mamme e le nonne dilettarsi in quest’arte. Quartucciu è città di mandorleti». Infatti le mandorle sono l’ingrediente base. Ma, diversamente da altre ricette tradizionali, “Is druccis de scroccia” negli anni non hanno subito alcuna variazione. Vengono preparati con la pasta di zucchero e l’impasto viene messo in “su mollu ” , la tavoletta realizzata dagli artigiani locali. La forma scelta viene poi tagliata con “sa sarreta”, una piccola rotella per intagliare pasta e dolci. «Ciascuna di noi ha questo strumento», sottolinea Loi,«per fare la pasta di zucchero si usa la gomma drenante unita allo zucchero a velo, mentre per l’impasto le mandorle vengono lavorate con l’acqua di fiori d’arancio. Una volta messe in su mollu sembrano gusci d’uovo per il colore bianco. C’è chi li arricchisce con “su d’oru”, il foglio a oro. Non vanno cotti, ma si lasciano asciugare per qualche ora e sono pronti».

Il riconoscimento

L’istanza per far entrare il dolce tipico nel Pat è stata presentata dalla Pro Loco locale e dal Comune che ieri, alla DomusArt in via Neghelli, assieme all’agenzia Laore ha presentato Is druccis de scroccia ai bambini che frequentano le scuole quartuccesi. «Hanno visto come si preparano e li hanno assaggiati, il prossimo passo sarà far mettere loro le mani in pasta», aggiunge la presidente Loi, «ci siamo chiesti: che cosa lasciamo della nostra città alle generazioni future se non gli usi, i costumi e le tradizioni? L’attenzione, la cura e la salvaguardia delle tradizioni legate al pane e ai dolci sono da sempre l’obiettivo delle nostre mamme e nonne. Grazie a loro, a zia Delfina Tidu, la nostra socia più anziana, e alle mani d’oro di Mariangela Concas e Maria Francesca Melis continuiamo a preparare e tramandare i nostri saperi curando i dettagli che rendono unici e speciali i nostri dolci».