Is cuettus, botti della discordia 

I botti devono essere fermati. «La volontà di interrompere questa consuetudine - è il pensiero di Maurizio Cheri, 44 anni, portavoce del gruppo che contesta is cuettus - nasce dal fatto che provocano dolore ed sono pericolosi. Il fatto che i botti creino disturbo ad una cospicua parte della cittadinanza è risaputo dagli stessi membri dei comitati, ma nonostante tutto si continua a sparare. Le persone anziane e indigenti, spaventati da questi spari improvvisi, nulla possono, mentre gli animali possono morire dallo spavento. Oltretutto la funzione degli spari è oggi obsoleta, servivano per richiamare la cittadinanza alla processione, oggi poco frequentata. Suggerisco che i soldi donati dai cittadini per queste festività, che appartengono anche a me, potrebbero essere utilizzati per attività che uniscano la gente anziché dividerla».

Puntuale come la ricorrenza, con is Festas de sartu spunta la polemica sui cuettus. Al primo razzo esploso per richiamare in piazza la popolazione in occasione de s’imbidu di San Lussorio è corrisposto il primo post della discordia.

Puntuale come la ricorrenza, con is Festas de sartu spunta la polemica sui cuettus. Al primo razzo esploso per richiamare in piazza la popolazione in occasione de s’imbidu di San Lussorio è corrisposto il primo post della discordia.

Con il ritorno in grande stile della rassegna, i riformisti insistono sulle loro rivendicazioni a tutela del benessere, umano e animale, che si scontrano con chi le tradizioni le custodisce e le porta avanti da anni con sacrifici e dedizione.

Il riformista

I botti devono essere fermati. «La volontà di interrompere questa consuetudine - è il pensiero di Maurizio Cheri, 44 anni, portavoce del gruppo che contesta is cuettus - nasce dal fatto che provocano dolore ed sono pericolosi. Il fatto che i botti creino disturbo ad una cospicua parte della cittadinanza è risaputo dagli stessi membri dei comitati, ma nonostante tutto si continua a sparare. Le persone anziane e indigenti, spaventati da questi spari improvvisi, nulla possono, mentre gli animali possono morire dallo spavento. Oltretutto la funzione degli spari è oggi obsoleta, servivano per richiamare la cittadinanza alla processione, oggi poco frequentata. Suggerisco che i soldi donati dai cittadini per queste festività, che appartengono anche a me, potrebbero essere utilizzati per attività che uniscano la gente anziché dividerla».

I tradizionalisti

Conservatori e custodi delle tradizioni non arretrano. Paolo Sechi ha 70 anni d’età e 58 di esperienza con is cuettus in mano. «Le tradizioni - avverte Sechi, socio del comitato di San Gemiliano - vanno salvaguardate. Is cuettus sono un avviso del passaggio del simulacro e io ho ereditato il compito da Peppone Ladu». Sullo stesso fronte Franco Cocco (67), segretario del comitato di San Salvatore: «Is cuettus non si toccano, li abbiamo sempre conosciuti. Gli spari spaventano i cani? Anch’io ho dei cani, che quando sentono gli spari si siedono e assistono allo spettacolo». La pensa come Sechi e Cocco anche Alfredo Ciampichetti (43), socio del comitato di San Lussorio: «Stiamo parlando di pochi giorni all’anno. Non chiediamo tanto se non di poter continuare con le tradizioni, proprio per questo abbiamo riportato anche i fucilieri. Non si cambi perché a qualcuno non va bene».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata