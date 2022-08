Is Corrias, sì ai lavori nell’asilo nido 

Al momento però i cancelli sono chiusi, scenario che si ripete da cinque anni. «È inaudito che una struttura di recente costruzione, da molto tempo chiusa, debba necessitare di lavori per oltre 200mila euro finanziati con fondi pubblici», attacca la consigliera di opposizione Francesca Olla. «Come minoranza è da quasi una settimana che chiediamo di poter accedere alla struttura per verificare lo stato, ma finora è stato pretestuosamente negato. C’è forse motivo di nascondere qualcosa? Forse si vuole celare all’opinione pubblica che l’asilo è chiuso per incuria e perché inagibile, e non perché manca l’utenza?».

Priorità dell’intervento mettere in sicurezza la struttura di via Gallura: si va dalla sostituzione della pavimentazione interna in gomma, sino al solaio che sarà impermeabilizzato e dove l’amministrazione di piazza Cellarium ha deciso di installare dei pannelli solari. Verrà adeguato anche il sistema di climatizzazione dello stabile, l’impianto elettrico e posizionate le luci a led.

Il Comune è fra i destinatari delle risorse europee, 213mila e 550euro per il restyling dell’asilo che in futuro potrà ospitare sino a 60 bambini con un’età compresa fra zero e 3 anni: fondi chiesti con il bando per la riqualificazione e nuova realizzazione di nidi e scuole materne messo in campo dal Governo con i fondi del Pnrr.

L’ok al finanziamento è arrivato: Selargius avrà poco più d 210mila euro del Pnrr per riqualificare l’asilo nido di Is Corrias, chiuso dal 2017. «Risorse che ci consentiranno di ristrutturare e rendere più moderno l’asilo, in attesa dell’arrivo di nuove famiglie nel quartiere», commenta il sindaco Gigi Concu che ipotizza la riapertura del nido comunale non prima dell’anno scolastico 2023-2024. Mentre i gruppi di minoranza fanno pressing con tanto di richiesta di sopralluogo e mozione pronta ad approdare in Consiglio comunale nei prossimi giorni.

I fondi

Polemiche ma anche proposte, come quella contenuta nella mozione - condivisa da tutta la minoranza - che sarà discussa in questi giorni nell’aula di piazza Cellarium: «È da tempo che proponiamo una gestione dell’asilo in chiave metropolitana e non più solo comunale», viene ribadito nel documento firmato dai consiglieri di opposizione.

I tempi

Il Comune incassa le risorse e assicura la riapertura dell’asilo di via Gallura il prossimo anno. «Il solo motivo per cui il nido è rimasto chiuso è la mancanza di bambini nel quartiere, come dimostrano le richieste di iscrizione registrate negli ultimi anni», la replica del sindaco Concu. «Un problema che si spera possa essere superato già dal prossimo anno con l’arrivo di nuove famiglie nei circa duecento nuovi appartamenti che si stanno ultimando a Is Corrias». E sulla richiesta di sopralluogo da parte della minoranza Concu precisa: «Non è stato negato, i consiglieri devono presentare un’istanza e aspettare la risposta degli uffici».

