Is Bingias, tra incuria e abbandono 

Carenze strutturali e incuria, due costanti nell’area attorno al mercato di Is Bingias, dove non mancano le criticità: in via Leandro Corona sorge un’area verde incolta dove la sporcizia fa da padrona, con due panchine rovinate. Una pianta di lantana essiccata e un tronchetto della felicità stanno crescendo a dismisura, proprio come un albero di Falso pepe sempre più curvo arrivato all’altezza dei palazzi di fronte e che rischia di cadere in mezzo alla strada piena zeppa di buche.

Non migliore, poco distante, la situazione di fronte all’asilo dove nelle scalette, ritrovo dei tossicodipendenti, si è creata una discarica a cielo aperto. Qualche centinaio di metri più avanti, in piazza dei Fanti, dei quattro lampioni presenti, tre hanno una luce fioca mentre uno non funziona, discorso analogo a piazza degli Alpini, dove al centro è collocata un’area verde in disuso con macchine parcheggiate, e nel parco di via degli Artiglieri dove, a una illuminazione insufficiente, si aggiunge il fatto che tanti adolescenti passino per quel punto in scooter rovinando la pavimentazione. «In via del Tricolore i marciapiedi sono divelti, le carrozzine dei disabili sono costrette a stare in mezzo alla strada», segnala Walter Cappicciola che vive in piazza Michele Amari. Infine, al capolinea del numero 15 in via delle Fosse Ardeatine, manca una pensilina in cui sedersi o ripararsi, un problema serio visto che un terzo della popolazione di Pirri è formata da anziani.

