Is Begas, attesa eterna per i lavori 

Il Palazzetto dello Sport di Is Begas, a Villacidro lo conoscono tutti. Inaugurato nei primi anni Ottanta, le criticità saltano all'occhio fin da subito. Gli spalti troppo alti, che non consentono di avere una buona visuale del campo. I muri troppo vicini alle linee laterali. Anno dopo anno, decennio dopo decennio, i problemi aumentano. L'illuminazione a incandescenza va giù con le prime piogge, il manto rosso di gommaresina si riempie di avvallamenti, gli spogliatoi sono sempre più usurati, le porte divelte.

Il progetto

Si comincia a parlare di rinnovo del palazzetto di Is Begas nel 2017, con la giunta di Marta Cabriolu. In quell'anno, l'amministrazione ottiene 500 mila euro da finanziamenti della progettazione territoriale dell'Unione dei Comuni. «I lavori di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche previsti nel 2019 purtroppo non sono iniziati, bloccati dai tempi burocratici e dalla pandemia. Is Begas è un polo sportivo importante per il paese, sono contenta che il progetto vada avanti», chiarisce Marta Cabriolu. Oggi infatti la nuova giunta ha ripreso in mano il proposito: «Il nostro progetto esecutivo è già stato affidato ai tecnici, dopo la richiesta delle autorizzazioni cominceremo i lavori per la messa a norma e l’omologazione. Ci focalizzeremo sul ripristino del manto, sull’abbattimento della prima gradinata e sulla revisione degli spazi per allontanare le linee laterali dai muri: contiamo di iniziare entro l’anno», dice il sindaco Federico Sollai.

Le società

L’area indoor è utilizzata dal calcio a 5 della Futsal, recentemente entrata nella famiglia della Villacidrese. «Siamo nati nel 2018 e in pochi anni siamo arrivati a vincere diversi tornei, salendo fino alla C1 che è la massima serie regionale. Il problema è che oltre a collezionare trofei, abbiamo collezionato anche un bel po’ di multe, tutte dovute alle precarie condizioni del campo da gioco», racconta Mattia Sulcis, uno dei due fondatori del club. «La federazione ci ha imposto un diktat, non potremo più giocare al palazzetto fino a che non verrà omologato e certificato. Sono fiducioso in una soluzione tampone fino alla fine dei lavori e voglio essere ottimista sui tempi di esecuzione».